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15:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России рухнули продажи имбиря и лимонов

В России рухнули продажи имбиря и лимонов, которые в апреле пользовались бешеным спросом. Несмотря на их недоказанный эффект в борьбе с коронавирусом, россияне стали скупать эти продукты. Поставщики воспользовались моментом и резко подняли цены.

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Источник: Секрет Фирмы

В начале июня по сравнению с серединой апреля продажи имбиря в России упали на 63%, в Москве — на 73%. Средний чек рухнул до 31 рубля по стране (-68%) и до 37 рублей в столице (-55%).

Спрос на лимоны по стране сократился всего на 12%, но в столице — на 49%. Средний чек в Москве упал на 27%, до 117 рублей, в России — на 49%, до 63 рублей.

В компании «Платформа ОФД» объяснили падение спроса тем, что россияне перестали бояться коронавируса. Кроме того, с наступлением жары люди реже пьют чай с имбирём и лимоном. Кроме того, сделанные ещё весной запасы пока не закончились, считает оператор.

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