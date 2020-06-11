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09:59 (мск), источник: Life.ru

Компенсации и выплаты оставшимся без работы. Кто и сколько может получить

Из-за коронавируса многие потеряли работу. Эти люди могут рассчитывать не только на повышенное пособие. Лайф выяснил, какие выплаты и льготы положены безработным.

Коронавирус COVID-19
10:41 (мск)Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
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9268
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9035
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3.06
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8831
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8855
7.06
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10.06
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28.0510.06
Скончалось6 532+174
28.05
174
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30.05
181
31.05
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3.06
178
4.06
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5.06
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6.06
197
7.06
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8.06
112
9.06
171
10.06
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Выздоровело261 150+8 367
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
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1.06
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2.06
11108
3.06
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5.06
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7.06
5343
8.06
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9.06
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10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 360 239+121 706
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
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5.06
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Скончалось416 201+4 924
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
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Выздоровело3 454 807+83 091
28.05
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30.05
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131417
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9.06
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10.06
92266
28.0510.06
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Источник: РИА "Новости"

10 июня заместитель мэра столицы Владимир Ефимов обнародовал печальную статистику. До начала распространения коронавируса в Москве насчитывалось около 30 тысяч безработных. Сейчас их — уже порядка 170 тысяч.

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Днём ранее Минфин, согласно распоряжению правительства, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплату пособий по безработице. Это дополнительные деньги из Резервного фонда кабинета министров. Таким образом, всем россиянам, потерявшим работу, смогут вовремя выплатить пособия.

Что касается размера выплат, то они будут больше. С мая на три месяца увеличен минимальный размер пособия по безработице. Он составит 4,5 тысячи рублей. Кроме того, выплата будет продлена на три месяца. Срок действия такой меры поддержки — до 1 октября. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

Кроме обычного пособия по безработице сейчас можно получить ещё целый ряд выплат и льгот. Например, облегчит жизнь родителям дополнительное пособие в связи с кризисными условиями. Оно недавно было установлено для людей, имеющих несовершеннолетних детей. В апреле-июне доплата за ребёнка составляет 3000 рублей.

На дополнительную помощь могут рассчитывать люди предпенсионного возраста, оставшиеся без работы. Дополнительное пособие также выплачивается в течение шести месяцев детям, оставшимся без попечения родителей, а также сиротам, если они впервые ищут работу и зарегистрированы в качестве безработных. Выплата равна средней заработной плате по региону.
Дмитрий Лесняк
руководитель GR-практики BMS Law Firm

Кстати, если у предпенсионеров долго не получается трудоустроиться, то им могут оформить досрочный выход на пенсию. После этого перестают выплачивать пособие по безработице.

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Вне зависимости от возраста люди, потерявшие работу, могут получить материальную помощь. Размер и ситуации, когда она предоставляется, устанавливаются регионами.

— Так, в Москве безработные могут рассчитывать на компенсацию расходов на общественный транспорт, — рассказал Дмитрий Лесняк. — Её размер составляет половину стоимости единого проездного на месяц.

Как пояснил управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, законодательство отдельных регионов зачастую предусматривает доплаты безработным.

Так, самая большая компенсация выплачивается в Москве. Её размер составляет 19 500 рублей. Безработные в Московской области могут рассчитывать на доплату в 15 000.

Кроме того, можно рассчитывать на материальную помощь в период временной нетрудоспособности. В Москве она начисляется за фактическое количество календарных дней, которые человек не был способен отработать.

Расчёт ведётся исходя из суммы 850 рублей в месяц.

Как следует из информации на официальном сайте мэра Москвы, безработным, имеющим иждивенцев, дополнительно выплачивается материальная поддержка. Деньги идут из городского бюджета. Сумма доплаты на каждого иждивенца составляет не более 80% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Москве.

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