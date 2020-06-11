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09:31 (мск), источник: Российская газета

Роскачество: Продавцы начнут объявлять акции и скидки

Из-за падения доходов и снижения спроса рост цен на потребительском рынке вскоре должен замедлиться, считают эксперты, а продавцы начнут устраивать акции и объявлять скидки. Однако ряда товаров это не коснется.

Так, вверх пойдут цены на товары класса люкс, электронику и бытовую технику, стоимость которых в значительной степени определяется курсом доллара. Подорожание станет заметнее к осени, когда у компаний начнутся закупки, к новогодним праздникам цены вырастут еще сильнее.

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Неизбежно увеличение цен на новые автомобили, производство которых сегодня локализовано не более, чем на 50%. Но подорожание будет постепенным — дилеры, которые имеют достаточные запасы на складах, будут выжидать, пока карантинные меры не отменят полностью, а котировки не перестанут скакать. По итогам года цены на машины вырастут на 15−20%, считают эксперты.

Цены на жилье на вторичном рынке, напротив, в ближайшие месяцы могут снизиться на 10−12% относительно докризисного уровня. С новостройками ситуация другая. По итогам мая квадратный метр в них в среднем подорожал на 2,3%. Застройщики сейчас оказались в сложном положении: снизить цены им не позволяют высокие издержки, а повысить — падение покупательской способности. Даже при льготной ипотеке многие потенциальные покупатели, вероятно, не захотят влезать в долги во время кризиса.

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