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10:11 (мск), источник: Life.ru

«Операция “Красота”». В Италии начали продавать дома за один евро

По мнению итальянских властей, данная программа поможет привлечь в пострадавшие от пандемии коронавируса регионы новые рабочие руки.

Источник: Gellinger/СС0

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу под названием «Операция «Красота» по льготному приобретению жилья в муниципалитете всего за один евро.

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Как сообщает телеканал CNN, регион и, в частности, рынок недвижимости в нём сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса. Кроме того, никуда не делась и проблема оттока молодого населения в крупные города. Чтобы привлечь новых жителей в регион, и была предложена подобная программа.

По словам мэра Чинкуэфронди, одним из плюсов выбора именно его коммуны как нового места жительства является безопасность. В муниципалитете уже не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди жителей.

Главное условие для участия в программе по льготному приобретению жилья — после покупки необходимо отремонтировать купленное здание в течение трёх лет. Для этого покупатель должен сначала заплатить обязательный сбор в размере 250 евро, а затем приступить к ремонту. Если в течение установленного срока ремонт не будет проведён или не завершится, покупателя оштрафуют на 20 тысяч евро.

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