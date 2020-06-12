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03:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефти меньше не будет

Цены на европейские сорта опустились ниже $40 за баррель.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ожидания по ограничению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ больше не поддерживают цены. В четверг котировки европейских сортов потеряли 5−7%, опустившись ниже уровня $40 за баррель. Спрос на топливо восстанавливается слабыми темпами, при этом часть компаний имеют возможность возобновить добычу сланцевой нефти при текущих уровнях цен, к тому же обостряются отношения США и Китая. Поэтому, как ожидают эксперты, в ближайшее время котировки не поднимутся выше этого психологического уровня.

Задержаться выше уровня $40 за баррель ценам на европейские сорта нефти удалось лишь на неделю. По данным агентства Reuters, сегодня котировки июньского фьючерса на нефть Brent опускались до $38,64 за баррель. К 18:00 цены находились чуть выше $38,8 за баррель, что на 7% ниже закрытия среды. Вернулись к уровню ниже $40 за баррель и котировки спот-рынка. Так, по данным Reuters, стоимость российской Urals достигала $39,7−39,9 (в зависимости от региона поставки), североморская Brent подешевела до $38,5 за баррель. По сравнению с предыдущим днем потери превысили 5%.

Цены на нефть уверенно росли весь май, фактически удвоившись в цене за месяц. В результате к началу июня стоимость европейских сортов превысила $40 за баррель, на пике она превышала $43 за баррель. Ожидания продления сделки по ограничению добычи еще на один месяц (до конца июля), а также восстановление спроса на топливо толкали цены вверх. Впрочем, после заключения договоренности в рамках ОПЕК+ в минувшие выходные новых стимулов для игры на повышение не появилось.

Аналитики отмечают, что сейчас, когда был отыгран новостной фон по продлению сделки ОПЕК+, опасения в отношении восстановления мирового спроса снова выходят на первый план.

Как считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, выход нефтяных цен на уровень выше $40 за баррель главным образом определяется ожиданиями инвесторов балансировки нефтяного рынка в перспективе второго-третьего кварталов. Однако, по его словам, «уровень неопределенности все еще остается весьма высоким, так как балансировка нефтяного рынка будет напрямую зависеть от темпов восстановления мирового спроса на нефть». В начале недели аналитики Goldman Sachs заявили о возможности возврата цен к $35 за баррель в ближайшее время. Впрочем, аналитики инвестбанка одновременно пересмотрели прогноз на весь год, подняв оценку с $35,6 до $40 за баррель.

Главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова отмечает, что «рынок восстанавливается медленно и за счет сокращения предложения, а не резкого подъема спроса, как ожидалось, тем более с учетом автомобильного сезона» и снятия всевозможных ограничений. Кроме того, как обращает внимание аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, во вчерашнем отчете Минэнерго США «был отражен рост американских запасов нефти до нового исторического рекорда 538 млн баррелей против предыдущего максимума 535,5 млн баррелей, установленного в марте 2017 года».

Как отмечают эксперты, вызывает вопросы дисциплина среди участников сделки ОПЕК+, остаются «риски активизации сланцевиков США, что нивелирует достигнутое в части сокращения предложения».

Как отмечает Дмитрий Бабин, для многих сланцевых компаний коридор $30−40 за баррель является «приемлемым в плане обеспечения необходимых денежных потоков для продолжения бизнеса и обслуживания кредитов».

Поэтому на ближайшее время скорее можно ожидать исполнения прогноза американских инвестбанкиров. Как отмечает Антон Покатович, текущий рыночный оптимизм остается хрупким и в случае, например, новых «обострений в отношениях США и Китая аппетиты к покупке риска могут сократиться, что также лишит цены на нефть поддержки». По его оценке, в ближайшие несколько недель нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $35−40 за баррель.

Как прогнозирует Екатерина Крылова, на коротком промежутке цены к концу следующей недели могут оставаться $38−40 за баррель, «с рисками уйти ниже при ухудшении статистики и отсутствии сигналов более яркого восстановления спроса на нефть». По оценке господина Бабина, снижение котировок нефти на 10−20% от достигнутых в июне вершин «будет вполне нормальной коррекцией».

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