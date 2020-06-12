16:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне нацелились на курорты
Их интерес к отдыху внутри страны растет.
На фоне заявлений о смягчении карантинных ограничений в Крыму и Краснодарском крае туристы начали актив подбирать варианты для летнего отдыха: на текущей неделе туроператоры и агенты заметили кратное увеличение спроса. Несмотря на то, что пока официально было объявлено лишь об открытии с 1 июля туристического сезона в Крыму, лидерами спроса остаются туры в Краснодарский край.
В июне интерес туристов к пляжному отдыху в России резко вырос. Согласно оценкам Level.Travel, в период с 1 по 10 июня объем поисковых запросов на площадке вырос в четыре раза относительно мая.
Аналогичную тенденцию заметили эксперты Travelata.ru, по расчетам которых 70% туров, реализованных за июнь, были проданы за последние два дня. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает двукратный рост продаж туров в Крым и Краснодарский край на минувшей неделе.
Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов тоже заметил рост спроса. Но, предупреждает он, делать
Эксперт отмечает, что внимание путешественников сейчас сконцентрировано преимущественно на Краснодарском крае, который формирует около 70% запросов. Крым, по словам Блинова, начал вызывать у туристов негативные ассоциации
Системы бронирования также отмечают этот тренд, хотя по данным Level.Travel ситуация уже начала меняться. Если до 8 июня на Сочи приходилось 40% запросов на отдых на российских курортах, а на Крым 28%, то после 8 июня показатели составили 36% и 37%, соответственно.
Увеличение спроса произошло на фоне заявлений региональных властей о начале работы гостиниц и курортной инфраструктуры. Так, 9 июня о планах начать с 1 июля прием туристов из других регионов заявил глава Крыма Сергей Аксенов — с этого дня они смогут останавливаться в отелях. Принудительная обсервация для приезжих при этом отменяется с 15 июня.
11 июня о смягчении карантинных ограничений заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С 12 июня жители региона смогут без ограничений перемещаться между муниципалитетами, возобновить работу смогут небольшие отели с фондом до 50 номеров. Предполагается, что останавливаться в них будут местные жители. Но Ромашкин отмечает, что официальных разъясняющих документов рынок пока не увидел.
«Главы регионов по сути начали между собой гонку по снятию ограничений, туристы это чувствуют и тоже становятся активнее», — отмечает Ромашкин. При этом он указывает, что его компания пока не ведет продажу туров на июнь
Александра Мерцалова