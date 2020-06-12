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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне нацелились на курорты

Их интерес к отдыху внутри страны растет.

РоссияМир
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне заявлений о смягчении карантинных ограничений в Крыму и Краснодарском крае туристы начали актив подбирать варианты для летнего отдыха: на текущей неделе туроператоры и агенты заметили кратное увеличение спроса. Несмотря на то, что пока официально было объявлено лишь об открытии с 1 июля туристического сезона в Крыму, лидерами спроса остаются туры в Краснодарский край.

В июне интерес туристов к пляжному отдыху в России резко вырос. Согласно оценкам Level.Travel, в период с 1 по 10 июня объем поисковых запросов на площадке вырос в четыре раза относительно мая.

В компании указывают, что резкий скачок активности произошел 6 июня, с тех пор показатель остается на высоком уровне.
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Аналогичную тенденцию заметили эксперты Travelata.ru, по расчетам которых 70% туров, реализованных за июнь, были проданы за последние два дня. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает двукратный рост продаж туров в Крым и Краснодарский край на минувшей неделе.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов тоже заметил рост спроса. Но, предупреждает он, делать какие-либо выводы по результатам нескольких дней пока преждевременно.

Эксперт отмечает, что внимание путешественников сейчас сконцентрировано преимущественно на Краснодарском крае, который формирует около 70% запросов. Крым, по словам Блинова, начал вызывать у туристов негативные ассоциации из-за новостей об обязательной обсервации за собственный счет.

Системы бронирования также отмечают этот тренд, хотя по данным Level.Travel ситуация уже начала меняться. Если до 8 июня на Сочи приходилось 40% запросов на отдых на российских курортах, а на Крым 28%, то после 8 июня показатели составили 36% и 37%, соответственно.

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Увеличение спроса произошло на фоне заявлений региональных властей о начале работы гостиниц и курортной инфраструктуры. Так, 9 июня о планах начать с 1 июля прием туристов из других регионов заявил глава Крыма Сергей Аксенов — с этого дня они смогут останавливаться в отелях. Принудительная обсервация для приезжих при этом отменяется с 15 июня.

11 июня о смягчении карантинных ограничений заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С 12 июня жители региона смогут без ограничений перемещаться между муниципалитетами, возобновить работу смогут небольшие отели с фондом до 50 номеров. Предполагается, что останавливаться в них будут местные жители. Но Ромашкин отмечает, что официальных разъясняющих документов рынок пока не увидел.

Формально карантинный режим продолжает действовать в Краснодарском крае до 21 июня.

«Главы регионов по сути начали между собой гонку по снятию ограничений, туристы это чувствуют и тоже становятся активнее», — отмечает Ромашкин. При этом он указывает, что его компания пока не ведет продажу туров на июнь из-за отсутствия четких планов по возобновлению работы курортной инфраструктуры. Эксперт ждет, что ясность появится на следующей неделе.

Александра Мерцалова

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