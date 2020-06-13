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05:33 (мск), источник: Известия

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.

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Источник: AP 2020

«Эпоха “непомерных привилегий” доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», — написал он.

Экономист считает, что главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США при президенте Дональде Трампа. Эксперт предупредил о росте дефицита бюджета страны и снижении потребительских сбережений на фоне «бесполезной и разрушительной» торговой войны с Китаем, который является одним из крупнейших кредиторов Америки.

Кроме того, экономика страны значительно пострадала от пандемии коронавируса, пишет Роуч.

Помимо этого американский лидер рискует подорвать репутацию США в международных организациях и альянсах, которые десятилетиями поддерживали американское влияние.

По мнению эксперта, особенно на этом скажется спор Трампа со Всемирной торговой организацией, а также решение сократить американский контингент в Германии из-за вероятных личных обид.

Накануне стало известно, что государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн на фоне пандемии коронавируса. Обозреватель Le Figaro Николя Бавре предсказал Соединенным Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа.

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