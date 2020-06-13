Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

«Эпоха “непомерных привилегий” доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу», — написал он.
Экономист считает, что главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США при президенте Дональде Трампа. Эксперт предупредил о росте дефицита бюджета страны и снижении потребительских сбережений на фоне «бесполезной и разрушительной» торговой войны с Китаем, который является одним из крупнейших кредиторов Америки.
Кроме того, экономика страны значительно пострадала от пандемии коронавируса, пишет Роуч.
Помимо этого американский лидер рискует подорвать репутацию США в международных организациях и альянсах, которые десятилетиями поддерживали американское влияние.
По мнению эксперта, особенно на этом скажется спор Трампа со Всемирной торговой организацией, а также решение сократить американский контингент в Германии из-за вероятных личных обид.
Накануне стало известно, что государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн на фоне пандемии коронавируса. Обозреватель Le Figaro Николя Бавре предсказал Соединенным Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа.