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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит гражданам, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, получать выплаты и пособия без предоставления справок. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

Источник: Reuters

Речь в документе идет об усилении межведомственного взаимодействия, чтобы необходимые сведения можно было получить по запросу, а не просить их подтверждения у граждан.

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Распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В том числе у них будет доступ к данным Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Министерство финансов и министерства юстиции должны к 1 июля определить требования к формату и объему представления сведений. Те же сроки установлены для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности. МВД завершит аналогичную работу к 31 января 2021 года.

В четверг, 11 июня, правительство увеличило минимальное пособие по безработице с мая по июль до 4500 рублей. Россияне, у которых период выплаты пособия закончился 1 марта, смогут получать их еще три месяца.

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