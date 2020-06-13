Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок

15:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Речь в документе идет об усилении межведомственного взаимодействия, чтобы необходимые сведения можно было получить по запросу, а не просить их подтверждения у граждан.
Распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. В том числе у них будет доступ к данным Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и Федеральной налоговой службы (ФНС).
Министерство финансов и министерства юстиции должны к 1 июля определить требования к формату и объему представления сведений. Те же сроки установлены для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
В четверг, 11 июня, правительство увеличило минимальное пособие по безработице с мая по июль до 4500 рублей. Россияне, у которых период выплаты пособия закончился 1 марта, смогут получать их еще три месяца.