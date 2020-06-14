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04:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»

В России отменяется «банковский роуминг». Переводы средств между счетами отправителя и получателя, открытыми в одном банке, но в разных регионах, стали бесплатными.

Источник: Reuters

С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.

В пояснительной записке к закону говорится, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Ранее отдельные банки устанавливали повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами. Сбербанк с апреля начал взимать плату за переводы между любыми его картами, даже выпущенными в одном регионе. Это касается сумм, которые за месяц превысят 50 тыс. руб. Таким образом банк решил изменить систему тарификации переводов после принятия закона об отмене «банковского роуминга».

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