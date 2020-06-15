03:46 (мск), источник: Аргументы и факты
Хлопот полон МРОТ. Каким должен быть минимальный размер почасовой оплаты?
Среди новшеств, направленных на борьбу с безработицей, — введение минимальной почасовой оплаты.
Правительство разработало план восстановления экономики после простоя, в который ввергла её пандемия. Какие новые меры, помогающие пережить трудное время, он предусматривает? Когда и за счёт чего доходы компаний и населения снова начнут расти?
Этой трудной весной российские семьи с детьми получили целый ряд новых пособий. Правительственный план действий в социальной сфере и экономике все их учитывает. И одновременно в нём появились новые решения, адресованные людям, которые оказались уволены или рискуют оказаться без средств к существованию в ближайшие месяцы:
В категорию постоянных могут перейти только те, которые планировались независимо от удара, нанесённого пандемией. Это доведение до МРОТ пособия по безработице и введение пособия малоимущим семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет. Последнее составляет сейчас 50% от прожиточного уровня ребёнка — в среднем 5,5 тыс. руб. И министр труда РФ Антон Котяков сообщил на днях, что в 2021 г. оно может быть увеличено.
Но почему бы не сохранить и большие федеральные пособия бедным семьям, где есть дети от 7 до 16 лет? Ведь есть регионы, где они получают сейчас всего по 100 руб. на ребёнка в месяц. «Этим семьям предлагаются другие формы поддержки — программы, стимулирующие трудовую активность родителей, — разъясняет ст. научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Елена Горина. — Например, это бесплатное обучение новой профессии с возможностью трудоустройства или заключение социального контракта, по которому семья получает деньги на развитие личного подсобного хозяйства или на организацию собственного дела». В своём новом плане правительство решило расширить варианты поддержки, предоставляемой по соцконтракту.
Не сохранится навсегда и такое антикризисное новшество, как возможность оформить пособие без справок о доходах.
Такой подход, когда помощь оказывается всем без исключения, оправдан только в чрезвычайной ситуации. Государство добивается повышения адресности соцподдержки — чтобы деньги получали только реально нуждающиеся семьи. Поэтому, когда закончится кризис, сбор справок вернётся.
— «Но имело бы смысл сохранить при этом новый подход в оценке нуждаемости, который был внедрён во время карантина в отношении безработных. Обычно, принимая решение о назначении пособия, социальные службы оценивают заработки граждан за предшествующие 3 месяца. Но во время нынешнего кризиса они начали руководствоваться данными о падении доходов семьи непосредственно в момент обращения за помощью. И это самое правильное! Ведь в бедных семьях обычно нет накоплений. И потеря работы даже одним из родителей создаёт проблемы мгновенно».
Самым трудным станет ближайший год. Этот период, до июля 2021 г., в плане правительства выделен в два отдельных этапа. На первом этапе упор сделан на прямые денежные выплаты пострадавшим. На втором — на создание стимулов для повышения экономической активности граждан и компаний. «Но если до 1 октября падение экономики преодолеть не удастся, то, возможно, ранее объявленные меры поддержки будут продлены или введены новые», — полагает Горина.
В марте её уровень в России составлял 4,7%, если считать всех, кто остался без работы, а не только официально зарегистрированных. По оценке проректора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, к
Эту норму планируется применять, если человек нанимается на работу временно, на срок до 3 месяцев. Правительство надеется, что она уменьшит долю теневых выплат, которые широко распространены в таких случаях. Однако заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков опасается, что эта мера сильнее защитит работодателей, чем работников: «Ведь это будет не такая высокая почасовая оплата, как в США, где в отдельных штатах она достигает 15 долл. В российских условиях переход к оплате только по часам может привести к удешевлению труда».
Размер почасовой минималки пока не объявлен. Если просто разделить месячный МРОТ на установленное законом количество рабочих часов, получается 76 руб. Очевидно, что работать неполный день за такие мизерные деньги совершенно неинтересно.
Почасовая оплата выгодна работнику только в том случае, если он получает не меньше МРОТ за 50% месячного рабочего времени. Поэтому она,
во-первых,должна быть заметно выше, чем получается по расчёту сегодня, — от 152 руб. А во-вторых,такая норма будет работать только на больших предприятиях.
«Малый бизнес легко обойдёт требование о выплатах на уровне МРОТ, заключая не трудовые, а
По мнению Сафонова, в ходе доработки правительственного плана меры по борьбе с безработицей стоит конкретизировать и дополнить. Например, повторить опыт 2008−2009 гг., чтобы задержать выход на рынок труда выпускников вузов. Во время кризиса десятилетней давности государство предлагало им бесплатно поучиться ещё
Однако возвращение безработицы на докризисный уровень через полтора года достижимо. «Эта задача в 2021 г. будет решена автоматически, если экономика, восстанавливаясь после спада 2020 г., вырастет хотя бы на 2,5%. А это почти неизбежно, если Россия не столкнётся с новой волной коронавируса или другими шоками, — полагает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Но полное восстановление ВВП на уровне прошлого года произойдёт только в 2022−2023 гг. А реальные располагаемые доходы населения — ещё позже. Они начнут расти только в середине 2021 г., и рост будет медленным».
Ускорить события могли бы более масштабные государственные вливания в экономику. Но Российское правительство пока экономит финансовые резервы страны: восполнять их в обозримом будущем станет трудно, никто не ждёт скорого возвращения нефтяных цен на прежнюю высоту. А набор мер для стимулирования несырьевых отраслей стандартный: субсидии, госзакупки, госинвестиции в крупные транспортные стройки, импортозамещение, цифровизация и внедрение других передовых технологий.
«Неплохая программа импортозамещения в радиоэлектронике. Хорошо, что вводятся квоты для отечественной машиностроительной продукции при осуществлении госзакупок, — отмечает позитивные стороны плана правительства Широв. — При этом большинство экономических стимулов адресовано крупным и средним компаниям. Они будут быстрее возвращаться на прежние обороты. И уже от роста заказов с их стороны, а также от восстановления покупательной способности населения зависит улучшение самочувствия малого бизнеса».
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