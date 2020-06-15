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05:53 (мск), источник: Известия

Пить из-под полы: проверки выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах

В целом незаконный оборот спиртного в России оценивается в 30−35% от общего объема.

В торговле горячительным выявлены массовые нарушения. По итогам проверок Росалкогольрегулирования (РАР) в I квартале 2020 года было обнаружено 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились и продавались незаконно. Большинство нарушений связаны с правилами торговли спиртным, лицензированием, порядком учета алкоголя, лидером по их количеству стал Приволжский федеральный округ. Нелегальный оборот крепких напитков в целом по России сегодня оценивается в 30−35%, и снизить долю поможет увеличение минимальной зарплаты граждан — ее должно хватать на 100 бутылок водки, заявили эксперты.

Крепкий и нелегальный

РАР совместно с другими службами в I квартале устроили 44,5 тыс. проверок организаций, которые производят и продают спиртное, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2020 года.

— По результатам проведенных мероприятий из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно, — говорится в документе.
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Всего контролеры выявили почти 25 тыс. нарушений. Абсолютное большинство из них (14 тыс.) были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем, на втором месте по количеству оказалось отсутствие лицензии (ее не было в 2,7 тыс. случаев), а на третьем — нарушение порядка учета спиртного (1 тыс. случаев). Кроме того, были зафиксированы выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака.

По регионам нарушения распределились неравномерно. Больше всего — около 7 тыс. — было зафиксировано в Приволжье, 4,5 тыс. случаев несоблюдения закона обнаружили в Центральном федеральном округе (1,1 тыс. из них — в Москве) и почти 4 тыс. — в Сибири. Наиболее законопослушным стал Северо-Кавказский федеральный округ — там обнаружили только 1,1 тыс. нарушений.

В ходе проверок были выявлены 30 подпольных фабрик алкоголя и семь организованных групп, совершавших преступления в этой сфере.
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Надзорные органы составили 23 тыс. протоколов об административных нарушениях и возбудили 1,1 тыс. уголовных дел.

Данные Росстата свидетельствуют о результативности проводимых проверок, сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании. Там отметили, что речь идет о спиртном, выпущенном без лицензий, уплаты акциза, соблюдению стандартов и предназначенном для реализации через нелегальные каналы продаж.

— Такая продукция может нести реальную угрозу для здоровья потенциальных потребителей, — предостерегли в организации.

В Росстате «Известиям» сообщили, что аналогичные по масштабу контрольные мероприятия проходили в 2019 и 2018 годах — тогда Росалкогольрегулирование провело 178 тыс. и 186 тыс. проверок соответственно.

100 бутылок на зарплату

Нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В настоящее время «серый» рынок спиртного составляет 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства. Около 12 млн декалитров нелегального оборота приходится на самогон, а 23 млн — на крепкие напитки, которые разливают в промзонах и гаражах.

Незаконная продажа алкоголя крайне выгодна в условиях постоянного ужесточения правил и ежегодного увеличения акцизов на 4%, констатировал Игорь Косарев.

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— В бутылке, которая стоит, например, 230 рублей, 180 рублей составляет акциз. Если его не платить, продавец может кратно увеличить свой доход — и, к сожалению, многие этим пользуются. Кроме того, в последние годы из-за «закручивания гаек» в два раза сократилось число магазинов с лицензиями на реализацию спиртного: в 2013—2014 годах они были у 400 тыс. организаций, а в 2020-м только у 215 тыс., — отметил эксперт.

Он добавил, что лишившиеся разрешения на торговлю магазины деятельность не прекратили — теперь они продают спиртное «мимо кассы», приобретая с помощью соцсетей кустарно произведенный алкоголь. В результате происходит неконтролируемая реализация опасного для здоровья граждан товара, резюмировал Игорь Косарев.

РАР осуществляет проверки адресно — там, где уже есть признаки незаконного оборота спиртного. Поэтому по итогам контрольных мероприятий доля нелегальной продукции оказалась такой высокой, пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В реальности на нелегально-суррогатные крепкие напитки приходится около 35% всего рынка, уверен он.

Сократить количество незаконного алкоголя поможет только одно — увеличение зарплат граждан, полагает эксперт.

— Бороться с теневой продажей спиртного можно исключительно экономическими мерами.

Минимальной зарплаты в России должно хватать на 100−120 бутылок водки, то есть она должна составлять не менее 25 тыс. рублей после вычета налогов. У людей зачастую нет денег на легальный алкоголь.

Сегодня минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 12 130 рублей.

Впрочем, одним из достижений последнего времени в алкогольной отрасли эксперт признал снижение доли незаконной продукции в легальной рознице: в 2016 году она опустилась до 0%, отметил он.

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