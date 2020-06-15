05:53 (мск), источник: Известия
Пить из-под полы: проверки выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах
В целом незаконный оборот спиртного в России оценивается в 30−35% от общего объема.
РАР совместно с другими службами в I квартале устроили 44,5 тыс. проверок организаций, которые производят и продают спиртное, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за
Всего контролеры выявили почти 25 тыс. нарушений. Абсолютное большинство из них (14 тыс.) были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем, на втором месте по количеству оказалось отсутствие лицензии (ее не было в 2,7 тыс. случаев), а на третьем — нарушение порядка учета спиртного (1 тыс. случаев). Кроме того, были зафиксированы выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, использование поддельного торгового знака.
По регионам нарушения распределились неравномерно. Больше всего — около 7 тыс. — было зафиксировано в Приволжье, 4,5 тыс. случаев несоблюдения закона обнаружили в Центральном федеральном округе (1,1 тыс. из них — в Москве) и почти 4 тыс. — в Сибири. Наиболее законопослушным стал
Надзорные органы составили 23 тыс. протоколов об административных нарушениях и возбудили 1,1 тыс. уголовных дел.
Данные Росстата свидетельствуют о результативности проводимых проверок, сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании. Там отметили, что речь идет о спиртном, выпущенном без лицензий, уплаты акциза, соблюдению стандартов и предназначенном для реализации через нелегальные каналы продаж.
— Такая продукция может нести реальную угрозу для здоровья потенциальных потребителей, — предостерегли в организации.
В Росстате «Известиям» сообщили, что аналогичные по масштабу контрольные мероприятия проходили в 2019 и 2018 годах — тогда Росалкогольрегулирование провело 178 тыс. и 186 тыс. проверок соответственно.
Нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
В настоящее время «серый» рынок спиртного составляет 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства. Около 12 млн декалитров нелегального оборота приходится на самогон, а 23 млн — на крепкие напитки, которые разливают в промзонах и гаражах.
Незаконная продажа алкоголя крайне выгодна в условиях постоянного ужесточения правил и ежегодного увеличения акцизов на 4%, констатировал Игорь Косарев.
— В бутылке, которая стоит, например, 230 рублей, 180 рублей составляет акциз. Если его не платить, продавец может кратно увеличить свой доход — и, к сожалению, многие этим пользуются. Кроме того, в последние годы
Он добавил, что лишившиеся разрешения на торговлю магазины деятельность не прекратили — теперь они продают спиртное «мимо кассы», приобретая с помощью соцсетей кустарно произведенный алкоголь. В результате происходит неконтролируемая реализация опасного для здоровья граждан товара, резюмировал Игорь Косарев.
РАР осуществляет проверки адресно — там, где уже есть признаки незаконного оборота спиртного. Поэтому по итогам контрольных мероприятий доля нелегальной продукции оказалась такой высокой, пояснил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В реальности на
Сократить количество незаконного алкоголя поможет только одно — увеличение зарплат граждан, полагает эксперт.
— Бороться с теневой продажей спиртного можно исключительно экономическими мерами.
Минимальной зарплаты в России должно хватать на 100−120 бутылок водки, то есть она должна составлять не менее 25 тыс. рублей после вычета налогов. У людей зачастую нет денег на легальный алкоголь.
Сегодня минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 12 130 рублей.
Впрочем, одним из достижений последнего времени в алкогольной отрасли эксперт признал снижение доли незаконной продукции в легальной рознице: в 2016 году она опустилась до 0%, отметил он.