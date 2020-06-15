Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в кабмин (есть в распоряжении «Известий»).
Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10−15 млрд рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в ассоциации.
«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку
В документе подчеркивается, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес.
В России действует отличная от европейской
— Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей, — считает Алексей Войлуков.
По его словам, при сохранении ограничений банки могут сделать часть услуг платной, в том числе мобильное приложение, поскольку его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту. Правда, вероятность этого варианта намного меньше, чем возмездный выпуск и обслуживание карт, поскольку приложение предлагает широкий ряд функций, например оформление кредита.
В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В
При общем снижении комиссий часть расходов на инфраструктуру может быть переложена на клиентов, также кредитные организации могут снизить объем инвестиций в развитие технологий обслуживания, подтвердили в «Открытии». В банке допускают, что количество проектов, где покупка и сопровождение платежных терминалов будет переложена на плечи торговцев, возрастет.
При избыточном регулировании всегда возникают диспропорции, которые ведут к ограничению конкуренции и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг, согласился и директор департамента по развитию дебетовых карт банка «Хоум Кредит» Юрий Коптяев. Он отметил, что в этом случае многим банкам уже пришлось сократить выплаты по программам лояльности. Фактически издержки были переложены с ритейлеров на кредитные организации и их клиентов.
Банки по всем сегментам бизнеса будут подстраивать свои программы лояльности и кэшбэк под новые рыночные условия, но вряд ли нас ждет существенный пересмотр тарифов за обслуживание карт, поскольку это главный инструмент доступа к счету, считают в Альфа Банке. Там добавили, что мобильные приложения и
В МКБ согласились, что некоторые участники рынка могут пойти по пути увеличения текущих и введения новых комиссий. Однако в условиях высокой конкуренции крупнейшие банки стремятся сформировать более привлекательное клиентское приложение, делая услуги бесплатными.
Ограничение максимальной комиссии за прием оплаты онлайн сыграло колоссальную роль в развитии
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По его словам, комиссия за прием карт стабильно занимает третью строчку расходов крупного ритейла после фонда оплаты труда и логистики. На проблему ставок эквайринга обращал внимание президент России Владимир Путин в 2019 году, назвав комиссию за прием платежей квазиналогом на бизнес.
Для субсидирования недополученных от эквайринга доходов банкам придется привлекать деньги, предназначенные для поддержки заемщиков и развития кредитования, предупредил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Он оценил стоимость одного терминала для приема карт, которые придется покупать торговой точке, в 20 тыс. рублей. В дальнейшем эти расходы продавец, особенно из сегмента МСП, переложит на покупателей.
По словам гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, если подобные инициативы будут расширяться, то об ухудшении условий программ лояльности (сокращение объема кэшбэков, «миль» и грейс-периода) вплоть до полной их отмены вынуждены будут задуматься практически все российские банки.