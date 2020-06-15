Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

На 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников в этот период малые и средние компании, занятые в сфере образования. Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, предоставляющих другие виды услуг, в апреле—мае упали на 45%.
По данным банка «Точка», в то время как в апреле выплаты зарплат сотрудникам снизились, в мае они упали еще сильнее и сразу во всех отраслях. Падение мая к марту составило 18,9%.
На фоне пандемии коронавируса в России с 25 марта до 12 мая был объявлен период нерабочих дней с сохранением заработной платы. В то же время в рамках борьбы с распространением заболевания власти ввели в стране режим самоизоляции.
Деятельность многих предприятий была приостановлена. В частности, временно закрылись
В апреле правительство утвердило список наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслей экономики. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественного питания и ряд других. Позднее список расширялся (например, в него включили СМИ).
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в этих отраслях, могут потребовать от кредитора изменить условия кредита. Речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который определяет он сам. Обратиться можно не позднее 30 сентября.
Впоследствии Минэкономразвития предложило добавить в этот список кинотеатры и стоматологические клиники. В ведомстве отметили, что компании и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах, несут существенные потери