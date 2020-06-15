Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Об этом Котяков заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник.
Последние официальные данные по безработице озвучивались 1 июня. По состоянию на эту дату, как заявлял Котяков на заседании профильного комитета Совета Федерации, в РФ было 2,09 млн зарегистрированных безработных. Таким образом, за полмесяца официальная безработица в стране выросла на 334 тыс. или на 15,9%.
По словам Котякова, прирост числа безработных в июне начал снижаться по сравнению с апрелем и маем.
«С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220 — 250 тыс. наших граждан (в качестве безработных — ИФ). В июне, за первые две недели июня этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — сказал Котяков.
Замедлился, отметил он, также и прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость.
Министр также сообщил, что фактическая безработица в РФ, по данным Росстата на 1 июня, составляла свыше 4,5 млн (рассчитана по методике Международной организации труда — МОТ, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда).
За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1,05 млн человек.
В начале июня президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по правам человека Борис Кравченко говорил «Интерфаксу», что реальная численность безработных в стране в разы превышает данные Минтруда и составляет порядка 8 млн человек.