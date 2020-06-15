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20:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: AP 2020

По их данным, речь идет о семи компаниях с долгосрочными контрактами по формуле «бери или плати». В прошлом году они выбрали только 15 процентов от согласованных объемов, и потому не имеют средств, чтобы заплатить.

В настоящее время должники ведут консультации с российским экспортным монополистом, но не исключено, что переговоры придется перевести на государственный уровень.

За 2019 год поставки «Газпрома» в Турцию рухнули на 35 процентов в годовом выражении, до 15,51 миллиарда кубометров. Поводом для такой динамики послужили аномально теплая зима, а также увеличение закупок у Азербайджана и у поставщиков сжиженного природного газа (СПГ).

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В начале 2020 года эта тенденция продолжилась. В частности, в марте Азербайджан обошел Россию по поставкам газа. Также большая доля у Ирана, Катара и Алжира. Закупки СПГ у США почти сравнялись с российской долей на турецком рынке.

Всего же в марте поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 миллиарда до 210 миллионов кубометров. Это произошло несмотря на запуск «Турецкого потока» в начале года.

Поставки по формуле «бери или плати» предусматривают, что клиенты «Газпрома» обязаны заплатить за определенный объем, даже если он им не нужен. Ранее требование вернуть образовавшийся таким образом долг привело к отказу от контрактов с Украиной. После этого, согласно решению Стокгольмского арбитража, российской компании пришлось заплатить штраф в размере порядка трех миллиардов долларов, а также простить поставки газа стоимостью около двух миллиардов.

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