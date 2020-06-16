Не признан — не газ

Согласно прежней логике «Газпрома», платить за этот газ должен был «Нафтогаз Украины» как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.
В Газпроме «Ъ» сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок в ЛНР и ДНР из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом», отказавшись от дальнейших комментариев. В «Нафтогазе» «Ъ» не ответили.
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Фактически же Киев принял тогда новую политику, направленную на прекращение торговли с неподконтрольными территориями.
Юридический статус поставок был спорным: «Газпром» считал, что за поставки должен платить «Нафтогаз», записывая их в долг компании, «Нафтогаз» же от этих обязательств отказывался. Таким образом, вся финансовая нагрузка за поставки в республики легла на сам «Газпром», с чем компания окончательно смирилась, согласившись не рассматривать данный вопрос в ходе общего урегулирования споров с «Нафтогазом» в конце 2019 года.
Всего в ДНР и ЛНР было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров — в 2019 году.
Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа на Украину в 2015—2019 годах, составляет $2,91 млрд.
Российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восточную Украину, но теперь «Газпрому» пришлось найти новую юридическую схему для этого. «Ъ» не удалось выяснить, как она в точности выглядит, но возможны два варианта.
В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с непризнанными республиками. Собеседники «Ъ» считают наиболее вероятным возможным посредником структуру «Газ-Альянс» Сергея Курченко, который активно занимался торговлей нефтепродуктами и углем на восточной Украине. Однако в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только «Газпром»), что представляется маловероятным.
Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году — 40,14 млрд кубометров. Потребности ДНР и ЛНР составят всего 6−7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний. Схожая схема применяется для энергоснабжения ЛНР и ДНР из России после отказа Украины от поставок туда электроэнергии: эти «гуманитарные поставки» списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей.
Татьяна Дятел, Юрий Барсуков