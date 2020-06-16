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05:00 (мск), источник: Известия

Карточный полк: просрочка по кредиткам растет рекордными темпами

Возобновить обслуживание долга по такому продукту сложнее, чем по другим займам.

РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"
Прирост объема просроченной задолженности по кредиткам в январе-мае 2020 года составил 11%. Это в 110 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия». В период пандемии COVID-19 граждане начали активнее пользоваться кредитными картами. Однако из-за режима самоизоляции многие столкнулись с существенным падением уровня доходов. Ситуация с неплатежами могла быть гораздо хуже, если бы не кредитные каникулы, рассказали в банках.

Рекордный рост

Доля плохих долгов по кредитным картам со сроком неплатежей свыше трех месяцев установила рекорд. На начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, следует из совместных данных ассоциации коллекторов НАПКА и БКИ «Эквифакс». Уже в мае это значение увеличилось до 139 млрд рублей.

Темп прироста достиг 11% — это в 110 раз больше, чем год назад (тогда за январь-май он составлял всего 0,1%).
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Из-за пандемии привычный уровень дохода граждан снизился, поэтому усилилась потребность в заемных средствах, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, часть граждан не смогла справиться со своей текущей долговой нагрузкой, поэтому они перестали обслуживать кредиты. Многие опасаются, что ситуация с доходами ухудшится еще сильнее, и поэтому стараются «экономить» на платежах, добавил он. Однако любая просрочка сопровождается штрафами и ни о какой экономии речи идти не может, напомнил Эльман Мехтиев.

Более активный рост просроченной задолженности весной 2020-го по сравнению с предыдущими годами практически полностью обусловлен коронавирусом и связанными с ним ограничениями, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, с одной стороны, у потребителей снизился доход. С другой — банки также не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность. Граждане сперва обеспечивают себя и своих близких. А лишь потом платят по долгам.

— Кредитные карты — наиболее сложный вид банковского кредита для для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования. В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим. Скорее всего, возврат к прежним уровням просрочки возможен не ранее конца года, — полагает Олег Лагуткин.

Согласно опросу Юником24, больше трети лимита заемщики собирались потратить на продукты, бензин и товары первой необходимости, рассказал гендиректор финансового маркетплейса Юрий Кудряков. Ранее лишь 20−25% денег уходило на эти цели.

Справка «Известий»

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С 3 апреля кредитные каникулы может взять гражданин, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом из-за COVID-19. Для этого надо подать заявку в банк. Максимальный срок отсрочки — шесть месяцев.

Заявление можно подать до 30 сентября 2020 года. При этом правительство установило следующие лимиты по займам, на которые распространяются каникулы: ипотека — не более 2 млн рублей (в Санкт-Петербурге и ДФО — 3 млн рублей, в Москве — 4,5 млн), автокредит — не более 600 тыс. рублей, потребительский заем — не более 250 тыс. рублей, кредитные карты — не более 100 тыс. рублей.

Спасательный круг

«Известия» спросили банки из топ-30 по размеру активов о ситуации с просрочкой. Большинство столкнувшихся с финансовыми трудностями клиентов получили кредитные каникулы, поэтому удалось избежать роста просроченной задолженности по картам в апреле и мае, сообщили в ВТБ. В Сбербанке отказались от комментариев.

Незначительное ухудшение платежной дисциплины относительно обычных сезонных колебаний зафиксировали в Газпромбанке. Ситуация с выходом незарплатных клиентов на просрочку по кредиткам несколько хуже. Однако часть оформивших карты чаще обычного стали погашать задолженность по ним полностью. В финансовой организации не ожидают масштабного выхода своих клиентов на просрочку.

Коронавирус ухудшил состояние рынка кредитования. Однако пандемия COVID-19 скорее усугубила существующие тенденции, чем спровоцировала новые. Процент одобрения начал падать с января 2020 года, на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения.
Дмитрий Пешнев-Подольский
председатель правления БКС Банка

По его словам, некоторые крупные игроки успели до эпидемии переориентироваться на более качественных клиентов и сместить фокус в сторону других, отличных от кредитной карты, сегментов и продуктов.

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В Райффайзенбанке доля портфеля с просрочкой увеличилась приблизительно на 3%, рассказал «Известиям» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента банка Алексей Крамарский. Впрочем, он не уточнил, какая часть из них приходится на карты. На дальнейшее развитие ситуации будет влиять эпидемиологическая обстановка в стране, считает он.

— Сейчас мы видим послабления ограничительных мер, всё больше компаний возвращается к работе. Это позитивно сказывается на возможностях заемщиков обслуживать свои обязательства, — полагает Алексей Крамарский.

В Крыму наблюдается ухудшение платежной дисциплины клиентов и рост дефолтной просрочки на 1,5%, рассказали в РНКБ. Это обусловлено введением карантина и ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, добавили там. Сдержать рост просрочки позволили выдача кредиток только надежным заемщикам и своевременное предоставление каникул тем, кто не мог платить.

Доля просроченной задолженности возросла в том числе из-за ограничительных мер на фоне коронавируса, считают в Ситибанке. Например, у клиентов были сложности с поездкой в отделения финансовых организаций, доступом к банкоматам и платежным терминалам. Часть граждан столкнулась с потерей работы или дохода. Но если проблем с доступом в ближайшее время уже быть не должно, то сколько продлится финансовая нестабильность — прогнозировать сложно. Это будет зависеть от темпов возврата деловой активности и восстановления экономики после снятия всех ограничительных мер, а показатели просрочки вернутся на уровень 2019 года уже ко второй половине 2021-го, добавили там.

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