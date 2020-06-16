05:00 (мск), источник: Известия
Карточный полк: просрочка по кредиткам растет рекордными темпами
Возобновить обслуживание долга по такому продукту сложнее, чем по другим займам.
Доля плохих долгов по кредитным картам со сроком неплатежей свыше трех месяцев установила рекорд. На начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, следует из совместных данных ассоциации коллекторов НАПКА и БКИ «Эквифакс». Уже в мае это значение увеличилось до 139 млрд рублей.
Более активный рост просроченной задолженности весной 2020-го по сравнению с предыдущими годами практически полностью обусловлен коронавирусом и связанными с ним ограничениями, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, с одной стороны, у потребителей снизился доход. С другой — банки также не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность. Граждане сперва обеспечивают себя и своих близких. А лишь потом платят по долгам.
— Кредитные карты — наиболее сложный вид банковского кредита для для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования. В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим. Скорее всего, возврат к прежним уровням просрочки возможен не ранее конца года, — полагает Олег Лагуткин.
С 3 апреля кредитные каникулы может взять гражданин, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом
Заявление можно подать до 30 сентября 2020 года. При этом правительство установило следующие лимиты по займам, на которые распространяются каникулы: ипотека — не более 2 млн рублей (в
«Известия» спросили банки из топ-30 по размеру активов о ситуации с просрочкой. Большинство столкнувшихся с финансовыми трудностями клиентов получили кредитные каникулы, поэтому удалось избежать роста просроченной задолженности по картам в апреле и мае, сообщили в ВТБ. В Сбербанке отказались от комментариев.
Незначительное ухудшение платежной дисциплины относительно обычных сезонных колебаний зафиксировали в Газпромбанке. Ситуация с выходом незарплатных клиентов на просрочку по кредиткам несколько хуже. Однако часть оформивших карты чаще обычного стали погашать задолженность по ним полностью. В финансовой организации не ожидают масштабного выхода своих клиентов на просрочку.
Коронавирус ухудшил состояние рынка кредитования. Однако пандемия COVID-19 скорее усугубила существующие тенденции, чем спровоцировала новые. Процент одобрения начал падать с января 2020 года, на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения.
По его словам, некоторые крупные игроки успели до эпидемии переориентироваться на более качественных клиентов и сместить фокус в сторону других, отличных от кредитной карты, сегментов и продуктов.
В Райффайзенбанке доля портфеля с просрочкой увеличилась приблизительно на 3%, рассказал «Известиям» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента банка Алексей Крамарский. Впрочем, он не уточнил, какая часть из них приходится на карты. На дальнейшее развитие ситуации будет влиять эпидемиологическая обстановка в стране, считает он.
— Сейчас мы видим послабления ограничительных мер, всё больше компаний возвращается к работе. Это позитивно сказывается на возможностях заемщиков обслуживать свои обязательства, — полагает Алексей Крамарский.
В Крыму наблюдается ухудшение платежной дисциплины клиентов и рост дефолтной просрочки на 1,5%, рассказали в РНКБ. Это обусловлено введением карантина и ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, добавили там. Сдержать рост просрочки позволили выдача кредиток только надежным заемщикам и своевременное предоставление каникул тем, кто не мог платить.
Доля просроченной задолженности возросла в том числе