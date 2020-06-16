Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

В фонде отметили, что это поспособствует безопасности на уроках, а также упростит переход на удаленное обучение. Как пишут «Ведомости», камеры также смогут распознавать лица.
Устройства разрабатывали «Элвис-НеоТек» совместно с «Национальным центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») с 2019 года. К 2024 году их установят в 43 тысячи школ. Сейчас ими оборудовали полторы тысячи образовательных учреждений.
«Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования», — заявил гендиректор «Элвис-НеоТек» Александра Ракутина.