Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
14Расовый бумеранг
20Детский труд
10:41 (мск), источник: РИА Новости

Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда «Роснано» «Элвис-НеоТек».

Источник: РИА Новости
Новость
Клонирование, роботы и глобальная слежка. 7 самых пугающих технологий

В фонде отметили, что это поспособствует безопасности на уроках, а также упростит переход на удаленное обучение. Как пишут «Ведомости», камеры также смогут распознавать лица.

Устройства разрабатывали «Элвис-НеоТек» совместно с «Национальным центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») с 2019 года. К 2024 году их установят в 43 тысячи школ. Сейчас ими оборудовали полторы тысячи образовательных учреждений.

«Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования», — заявил гендиректор «Элвис-НеоТек» Александра Ракутина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
«Современник» прокомментировал ДТП с участием актера Ефремова
Появилось видео беспорядков на Куларском посту в Дагестане
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
Как выглядит Земля с поверхности Марса (фото) На Красной планете бывают удивительно яркие ночи
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 269
Прогулка. родина 217
Вирус вирусом, а что с кинопрокатом будет??? 79
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Цены, цены 209
писать по-взрослому у мальчиков со скольки лет? 121
Подарок молодому папе) 114
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 92
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь