Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
28В Москве отменен режим самоизоляции
11:38 (мск), источник: Life.ru

Подпольный заработок. Как подвалы и чердаки жилых домов могут оплачивать услуги ЖКХ

Чердак, подвал и даже крыша могут быть источником получения прибыли, и про это прекрасно знает большинство управляющих компаний (УК), которые не забывают сдать в аренду интернет-провайдеру часть крыши или стены в подъезде для установки соответствующего оборудования; или предоставить (за плату) часть фасада для рекламных конструкций, баннеров и растяжек; или сдать в аренду часть земельного участка под домом для строительства автостоянки, установки цветочного ларька или продуктового павильона. А ведь доход могут получать жители, а не УК.

Источник: РИА "Новости"

Действительно, в ряде случаев недобросовестные управляющие компании используют общедомовое имущество по своему усмотрению, да ещё и с коммерческой выгодой для себя. При этом в платёжки за услуги ЖКХ такие УК строку «содержание помещения» внести не забывают. Вот и получается, что за содержание общего имущества платит собственник квартиры, а пользуется этим имуществом сторонний арендатор. Но как такое возможно, неужели нельзя этого избежать?

Новость
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ

Чаще всего — можно, но для этого необходимо, чтобы собственники недвижимости в многоквартирном доме занимали активную позицию, участвовали в проведении общего собрания, которое и определяет, как будет использоваться общее имущество дома и какую УК пригласить для управления эксплуатацией многоквартирного дома. При этом, согласно закону, УК получает от собственников право пользоваться общедомовой территорией и осуществлять её обслуживание, но не более того. Всё имущество дома — это собственность его жильцов (ст. 162 ЖК РФ).

Даже если в договоре между УК и собственниками дома определён порядок доступа к нежилым помещениям, это не означает, что УК может для себя извлекать коммерческую выгоду за пользование общедомовым имуществом, так как УК не может быть признана отдельным хозяйствующим субъектом. На это неоднократно в своих определениях указывал Верховный суд.

А вот собственники помещений в многоквартирном доме получать пассивный доход от общего имущества в доме могут.

Конечно, недобросовестные УК стараются не акцентировать внимание жителей на данной норме, ведь они предпочитают вести дела с арендаторами без общего собрания жильцов, хотя, согласно статье 45 ЖК РФ, управляющая компания обязана вести реестр собственников и в случае коммерческого использования общедомового имущества каждому собственнику положена его доля от дохода. Распределяется эта доля пропорционально размеру площади помещения, которое принадлежит конкретному собственнику (ст. 37 ЖК РФ).

Поэтому, если ваш дом изобилует антеннами сотовых операторов, рекламными вывесками или коммерческими помещениями, есть повод задуматься, куда уходят деньги от арендных платежей всех этих организаций.

Подпольная разница

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Следует отметить, что УК не всегда виновата в том, что коммерсанты из вашего дома аренду собственникам не платят. Если обнаружилось, что кто-то использует общее имущество дома для личных нужд, сначала нужно разобраться, законно ли это. Можно обратиться в Росреестр или просто сделать запрос через портал госуслуг и проверить наличие протокола общего собрания собственников, на котором решили передать имущество в аренду.

По закону вся информация об управлении домом, включая протоколы общих собраний, должна размещаться на официальном портале по ЖКХ, но, к сожалению, детальные сведения там есть только по малому количеству домов. Придётся обращаться в УК, которая обязана показать вам все документы. Никаких законных оснований для отказа у неё нет. Тут и выяснится, что у чердачных и подвальных помещений могут быть отдельные собственники, никоим образом не связанные ни с одним из жильцов этого дома.

Законно ли это? В разных случаях по-разному.

«Печать» 90-х

В 90-е годы законодательство допускало приватизацию подвальных и иных помещений, этим пользовались «предприимчивые люди», которые приватизировали или выкупали нежилые помещения на чердаках и в подвалах. Особый интерес был к тем, которые были «удачно» расположены. «Прихватизированные» помещения переоформляли в собственность новых покупателей.

К сожалению, в этих случаях доказать, что нынешний собственник владеет такой недвижимостью незаконно, практически невозможно. Тем более что в этом случае в подвале или на чердаке проводилась реконструкция, в результате которой в той части нежилого помещения, которая досталась коммерсантам, теперь не имеется инженерных коммуникаций, и такой объект недвижимости не может относиться к местам общего пользования и числиться общим имуществом, ведь, согласно закону, само по себе расположение помещения в подвале или на чердаке не свидетельствует о его исключительно техническом и обслуживающем назначении.

Новостройки

В современных новостройках застройщик может изначально определить часть чердачных или подвальных помещений как нежилые и отвести их под специфические цели (например под крытый паркинг или серверно-коммуникационные помещения).

Новости
Не отвертишься: что делать, если нет денег на оплату ЖКХ

В этом случае наличие таких помещений должно быть указано в проектной декларации (с которой всегда стоит ознакомиться при покупке квартиры). Если технические помещения разделены застройщиком по цели назначения и оформлены соответствующим образом, то их коммерческое использование законно. Однако стоит обратить внимание, что если в проектной документации чердаки и подвалы ни за кем не закреплены, то эти помещения будут являться местами общего пользования в силу закона.

В отличие от права собственности на квартиру или нежилое помещение, которое появляется только с момента государственной регистрации, право собственности на общее имущество возникает одновременно с правом собственности на помещение. То есть если при оформлении квартиры в собственность в договоре не указаны нежилые помещения, которые в доме имеются, то собрание собственников имеет право обратиться в Росреестр с просьбой включить данные помещения в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Росреестр должен будет это сделать в силу пп. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

Держи карман шире

В большинстве случаев имущество многоквартирного дома, которое находится в общей собственности, жителями используется только по своему прямому назначению: подъезды и коридоры — только для прохода, лестницы — для подъёма и спуска, чердаки и подвалы — для размещения коммуникаций.

Новость
Россияне высказали недовольство благоустройством в городах

Для коммерческого использования общего имущества нужна инициативная группа собственников, которая будет проводить собрания, вести работу с потенциальными арендаторами и отчитываться о полученных от этой работы доходах. Основная масса собственников этим заниматься не хотят, а это очень устраивает недобросовестные УК, которые ловчат и распоряжаются тем, чем только могут, по своему усмотрению.

В тех же домах, где собственники взяли управление общедомовым имуществом «в свои руки», доход от коммерческого использования общей собственности идёт на общие нужды.

Чаще всего полученные деньги направляют либо в фонд дома по ЖКУ (тогда происходит зачёт в счёт будущих платежей, и несколько месяцев за коммуналку или не платят совсем, или производится частичная оплата), либо деньги тратят на ремонт и благоустройство придомовой территории.

Самозахват не пройдёт

Новость
В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Согласно ст. 138, 161, 162 ЖК РФ, именно управляющие компании обязаны обеспечивать соблюдение прав собственников и представлять их интересы, связанные с управлением общим имуществом. То есть именно УК должны направлять претензии и иски. На практике такое происходит редко, и собственникам приходится защищать свои права самостоятельно.

До обращения в суд рекомендуется всё же направить жалобу в жилинспекцию. К жалобе необходимо приложить акт осмотра общедомового имущества, которое используется в коммерческих целях без согласия собственников, и копию претензии в адрес того, кто незаконно использует это имущество.

Или обращайтесь за судебной защитой. Помните: появление на вашем доме, внутри него или на придомовой территории несогласованной рекламы, оборудования непонятного назначения, козырьков, лестниц или иных конструкций, о которых вам ничего не известно, — это повод потребовать объяснений у вашей УК, а при инициативных действиях жильцов и получить дополнительный доход.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведевой угрожает "новая Загитова". Она из Японии и мечтает уделать русс
Экс-боец UFC Магомедов подписал контракт с АСА
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией
Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Сенатор предложил сократить новогодние праздники до трех дней
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Кроме Ефремова: 9 громких ДТП со звёздами РФ
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Hi-Tech
В США испытали новейшее супероружие Правда, до сих пор неизвестно, когда военные планируют принять ее на вооружение
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения Одна из самых успешных и востребованных актрис российского кино отмечает день рождения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Подарок молодому папе) 128
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 106
Помогите с выбором подарка) 79
Беременная хочет работать во время больничного) 72
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Москва возвращается
«Это до мурашек». Что думают россияне о решении президента по Параду Победы
Россия побеждает. Объявленный президентом Парад Победы обрел новый смысл
Вся правда о распространении Covid-19 в России. Опрос поможет узнать все
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь