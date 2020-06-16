12:45 (мск), источник: РБК
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
Как и британское СМИ, российский Independent будет представлен только в цифровой версии, уточнил главный редактор проекта Артем Артемов. По его словам, сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020 года, для пользователей он станет доступен в течение двух недель.
Свидетельство о регистрации СМИ российскому Independent Роскомнадзор выдал еще в ноябре 2019 года. Учредителем указано ООО «Индепендент Рус», которое, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Лебедеву.
Independent в России не будет генерировать собственный контент, отметил Артемов. Концепция издания заключается в переводе текстов британского Independent на русский, объяснил собеседник РБК.
Точный размер инвестиций в российскую версию он не назвал, отметив лишь, что на запуск уже потрачены «десятки миллионов рублей».
Состояние Александра Лебедева Forbes оценивал в 2016 году в $400 млн. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2015» он занимал 188-е место.
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В России есть
Свои знания иностранных языков при просмотре зарубежных сайтов использовали 38% россиян.
Основанную в 1986 году британскую утреннюю газету Independent Лебедев приобрел в марте 2010 года за символический £1. Российскому предпринимателю досталось издание с убытками в £28 млн (около $42 млн по курсу 2010 года). Долги издания бизнесмен взял на себя, а предыдущий собственник издания выплатил Лебедеву £9,25 млн ($14 млн), которые пошли на финансирование деятельности газеты.
В январе 2009 года Лебедев купил 75,1% британской газеты Evening Standard. Покупка обошлась в £8,3 млн. В марте 2009-го он сообщил «Ведомостям», что на Evening Standard уже было потрачено £30 млн.
В 2017 году сын бизнесмена Евгений Лебедев, который управляет владеющей изданиями Lebedev Holdings Ltd, продал 30% Independent гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу, сумма сделки не раскрывалась. Этот же инвестор в 2019 году приобрел 30% Evening Standard за £25 млн.
Выручка Lebedev Holdings Ltd в финансовом году, закончившимся 30 сентября 2018 года, составила £68,5 млн, чистый убыток — £16,1 млн. Единственный раз британский медиабизнес Лебедева был доходным в 2016 году: тогда чистая прибыль управляющей компании достигла £1,9 млн при выручке £103,3 млн. Это произошло благодаря продаже газеты i (проект, запущенный в рамках приобретенной Independent) за £24 млн.