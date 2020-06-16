Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
28В Москве отменен режим самоизоляции
12:37 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 9,6 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 051 732+117 455
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось437 266+3 347
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 889 264+99 802
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«За месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.

«В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.

COVID-19 и летний отпуск
Как убытки авиакомпаний отразятся на пассажирах
Во время загрузки произошла ошибка.
19 мая© Ньюстюб
 Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
Жену Зеленского госпитализировали с двусторонней пневмонией
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Сенатор предложил сократить новогодние праздники до трех дней
Как в Средней Азии появились секретные американские лаборатории
Подпольный заработок. Как подвалы и чердаки могут оплачивать ЖКУ
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
В США испытали новейшее супероружие Правда, до сих пор неизвестно, когда военные планируют принять ее на вооружение
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 276
Прогулка. родина 220
Вирус вирусом, а что с кинопрокатом будет??? 81
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Подарок молодому папе) 131
У всех девочки 6-7 лет занимаются спортом? 107
Что у вас интересного? 100
Помогите с выбором подарка) 79
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь