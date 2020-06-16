12:37 (мск), источник: РИА Новости
Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери
«За месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.
«В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 миллион рублей», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших