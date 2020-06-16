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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

США разрушили нефтяной рынок союзника России

Добыча нефти в Венесуэле, которая является лидером по запасам сырья, упала до 75-летнего минимума, а санкции США продолжают наносить ущерб экспорту страны. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: AFP 2020

Государственная нефтяная компания страны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) снизила свои оценки добычи до 374 тысяч баррелей в день, то есть до уровня 1945 года. Снижение является результатом санкций США, которые напугали большинство мировых покупателей венесуэльской нефти.

Из-за этого союзник России столкнулся с переполнением хранилищ и закрытием месторождений по всей стране.

Экспорт сырой нефти из Венесуэлы упал в мае до рекордно низких показателей с 1947 года, пишет ТАСС. В ежемесячном исчислении он рухнул на 56 процентов, в годовом — на 66 процентов, что привело к разрушению нефтяного рынка страны.

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Большинство (75 процентов) поставок предназначались для Китая, а также для Кубы, Малайзии и Испании. Спад экспорта, по мнению экспертов, был спровоцирован отказом мексиканских компаний от венесуэльской нефти. На начало июня в стране осталась всего одна работающая буровая установка.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил 15 июня, что готов продавать бензин Венесуэле в качестве гуманитарного жеста, несмотря на санкции США. Страна Южной Америки столкнулась с проблемой нехватки топлива после многих лет неэффективного управления производственной и перерабатывающей инфраструктурой.

В конце мая Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой игроки рынка ничего не слышали. Фирма стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти с контрактами на 32 миллиона баррелей.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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