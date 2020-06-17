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02:28 (мск), источник: Ведомости

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

Падение зафиксировано во всех основных секторах.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:17 MSK, 17.06
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Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года — на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба. Падать показатель промышленности начал в апреле — на 6,6% в годовом выражении, тогда как в марте еще сохранялся небольшой рост в 0,3%.

В мае Росстат зафиксировал падение всех показателей основных секторов.

Наибольший спад произошел в сырьевом секторе: добыча полезных ископаемых снизилась на 13,5% годовых, тогда как в апреле снижение было только на 3,2%.
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Это в основном связано с ограничениями по добыче нефти, которые предполагает сделка ОПЕК+, объясняет Росстат. Водоснабжение, обработка и электроэнергетика упали на 10,9%, 7,2% и 4,1% годовых соответственно. В обработке, как наиболее значимой по выпуску и занятости группе, ситуация по-прежнему тяжелая, но есть намеки на прохождение дна — падение сократилось с -10% годовых в апреле, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сокращение промышленности могло быть еще более значительным, но часть производств адаптировалась к новым условиям, что частично компенсировало падение в апреле, объясняет Росстат. О незначительном восстановлении в мае, кроме добычи нефти, писали и аналитики ЦМАКП. За месяц вырос индекс PMI, который рассчитывает IHS Markit: он составил 36,2 пункта после апрельских 31,3 пункта, хотя его значения остаются на минимумах с 2008 г.

Некоторые отрасли, работа которых не останавливалась, смогли нарастить выпуск. Среди таких — производство химии (на 4,4%) а также лекарств (на 22,4%). Зато сильно сократилось, например, производство автомобилей — более чем на 42% годовых.

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Падение промышленности превзошло ожидания аналитиков. Это связано с существенной неопределенностью прогнозов в текущей среде, считает директор финансового центра «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. А также во многом с исполнением Россией обязательств по сокращению нефти, продолжает Долгин: добыча нефти и газа упала на 14,3% в годовом выражении. Еще один фактор давления — ухудшение динамики выпуска в пищевой промышленности из-за прохождения волны ажиотажного спроса, отмечает экономист.

Но итоговые цифры промпроизводства не выглядят «ужасными» по сравнению с другими странами, подчеркивает Шибанов. Дальше может быть постепенное медленное восстановление, считает он, поскольку даже в Китае цифры еще не вернулись на уровни до пандемии.

Пока по структуре почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности, кроме пищевой и нефтяной, есть некоторое улучшение, говорит Долгин, но оно скорее связано со смягчением ограничений с середины мая.

Вторичные эффекты от вероятного сокращения доходов домохозяйств и потребительского спроса будут ограничивать восстановление промышленности в дальнейшем, считает он.

Анна Червонная

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