02:28 (мск), источник: Ведомости
В мае промышленность в России сократилась почти на 10%
Падение зафиксировано во всех основных секторах.
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года — на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные
В мае Росстат зафиксировал падение всех показателей основных секторов.
Это в основном связано с ограничениями по добыче нефти, которые предполагает сделка ОПЕК+, объясняет Росстат. Водоснабжение, обработка и электроэнергетика упали на 10,9%, 7,2% и 4,1% годовых соответственно. В обработке, как наиболее значимой по выпуску и занятости группе, ситуация
Сокращение промышленности могло быть еще более значительным, но часть производств адаптировалась к новым условиям, что частично компенсировало падение в апреле, объясняет Росстат. О незначительном восстановлении в мае, кроме добычи нефти, писали и аналитики ЦМАКП. За месяц вырос индекс PMI, который рассчитывает IHS Markit: он составил 36,2 пункта после апрельских 31,3 пункта, хотя его значения остаются на минимумах с 2008 г.
Некоторые отрасли, работа которых не останавливалась, смогли нарастить выпуск. Среди таких — производство химии (на 4,4%) а также лекарств (на 22,4%). Зато сильно сократилось, например, производство автомобилей — более чем на 42% годовых.
Падение промышленности превзошло ожидания аналитиков. Это связано с существенной неопределенностью прогнозов в текущей среде, считает директор финансового центра «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. А также во многом с исполнением Россией обязательств по сокращению нефти, продолжает Долгин: добыча нефти и газа упала на 14,3% в годовом выражении. Еще один фактор давления — ухудшение динамики выпуска в пищевой промышленности
Но итоговые цифры промпроизводства не выглядят «ужасными» по сравнению с другими странами, подчеркивает Шибанов. Дальше может быть постепенное медленное восстановление, считает он, поскольку даже в Китае цифры еще не вернулись на уровни до пандемии.
Вторичные эффекты от вероятного сокращения доходов домохозяйств и потребительского спроса будут ограничивать восстановление промышленности в дальнейшем, считает он.
Анна Червонная