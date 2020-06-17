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10:20 (мск), источник: Life.ru

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. Сколько будет стоить коммуналка и как снизить выплаты

Из-за пандемии коронавируса в регионах всё-таки решили скорректировать рост цен на ЖКУ. Лайф разбирался, на сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля, кто и на какие льготы может рассчитывать и как можно снизить сумму в квитанции.

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Источник: РИА "Новости"

Как подорожают коммунальные услуги с 1 июля

С 1 июля ежегодно производится индексация тарифов на коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, во второй половине 2020 года они вырастут в среднем на 4%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 2,4%.

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Ситуация, впрочем, сейчас нетипичная. Из-за коронавируса у людей упали доходы, но и отрасль ЖКХ была признана одной из самых пострадавших от пандемии. На этом фоне депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы за услуги ЖКХ на уровне 2019 года. Предложения он адресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Эту инициативу в правительстве рассмотрели. Впрочем, Марат Хуснуллин уже пояснил, что совсем не повышать тарифы в этом году не получится, ведь иначе поставщики коммунальных услуг не смогут нормально подготовиться к осенне-зимнему периоду.

— Ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги, как правило, обусловлено ростом цен на энергоносители, увеличением ставок оплаты труда для работников соответствующих отраслей ЖКХ, ростом цен на горюче-смазочные и строительные материалы, услуги организаций по обслуживанию оборудования и другими причинами, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. — Правительство рекомендовало региональным властям изменять тарифы на оплату коммунальных услуг с учётом уровня доходов населения и мер по социальной защите малоимущих категорий граждан. Будут учитываться и мероприятия, направленные на снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг и повышение качества обслуживания потребителей.

По словам юриста, установленный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Москве составляет 4,8%. Для Московской области его размер — 3,6−7,2%. Правда, свои особенности ценообразования у этого сезона всё-таки будут.

Очередная индексация стоимости услуг ЖКХ будет и в этом году, но с определёнными ограничениями: на какие-то услуги повышение будет минимальным, а какие-то тарифы останутся неизменными.
Иван Соловьёв
заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ

НП «ЖКХ Контроль» опросило своих региональных экспертов о грядущем повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Оказалось, что многие регионы планируют не менять суммы в квитанциях. Правда, только на определённые услуги. К примеру, в Волгоградской области готовы не повышать цены на вывоз твёрдых коммунальных отходов, в Иркутской — на холодное и горячее водоснабжение, в Московской — на газоснабжение, в Нижегородской — на отопление. Это лишь несколько примеров, полный перечень намного больше.

— Сдерживание тарифов во многих регионах использовалось как дополнительная мера социальной поддержки людей, у которых в период пандемии упали доходы, — рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Возможно, нынешние решения региональных властей — это попытка более внимательно проанализировать финансовое состояние предприятий и подойти к повышению тарифов более дифференцированно.

Как можно снизить расходы на услуги ЖКХ

Бывают ситуации, когда жильцам приходится платить больше не только за счёт планового роста тарифов, но и по вине управляющей компании. Встречаются и просто ошибки в расчётах.

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— Если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги превышает размер установленного для соответствующего муниципального образования предельного индекса, то виновному выдают предписание об устранении нарушений. С этого момента в течение 15 рабочих дней размер платы должен быть изменён. В этом случае гражданину по его заявлению выплачивается компенсация, — рассказала Сбруи Иващенко.

Светлана Разворотнева напомнила, что существует жилищная субсидия нуждающимся, которая помогает оказывать адресную помощь без ухудшения условий ведения бизнеса. Что касается льгот на оплату услуг ЖКХ, то они устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

— Федеральным законодательством установлены скидки для семей погибших военнослужащих (60%), инвалидов всех групп и семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий (50%), — рассказал руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — На региональном уровне льготы обычно бывают для многодетных и малоимущих семей, пенсионеров, сирот.

Как пояснил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев, в первую очередь скидку на коммуналку получат ветераны ВОВ, боевых действий, труда и тыла. Они могут оплатить 50% от суммы в квитанции. Также целый ряд льгот предусмотрен для пенсионеров.

Некоторые услуги пожилые люди могут получить бесплатно. К примеру, в Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождаются от оплаты за вывоз твёрдых бытовых отходов.

Снизить расходы на коммунальные платежи могут и обычные потребители, для которых не предусмотрено никаких льгот. В частности, нужно выбрать способ оплаты без комиссии. Как вариант, перечислять платежи напрямую производителю услуг. Ещё один способ — выбрать банк, где можно оплачивать квитанцию без комиссии.

Также серьёзно сэкономить поможет установка многотарифных счётчиков. И, конечно же, не стоит забывать про возможность сделать перерасчёт, если вы долго не проживали в квартире. Например, оказались в больнице или уехали летом на дачу.

ЖКХ: как сэкономить на отоплении
Во время загрузки произошла ошибка.
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