Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. Сколько будет стоить коммуналка и как снизить выплаты

С 1 июля ежегодно производится индексация тарифов на коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, во второй половине 2020 года они вырастут в среднем на 4%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 2,4%.
Ситуация, впрочем, сейчас нетипичная.
Эту инициативу в правительстве рассмотрели. Впрочем, Марат Хуснуллин уже пояснил, что совсем не повышать тарифы в этом году не получится, ведь иначе поставщики коммунальных услуг не смогут нормально подготовиться к
— Ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги, как правило, обусловлено ростом цен на энергоносители, увеличением ставок оплаты труда для работников соответствующих отраслей ЖКХ, ростом цен на
По словам юриста, установленный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Москве составляет 4,8%. Для Московской области его размер — 3,6−7,2%. Правда, свои особенности ценообразования у этого сезона
Очередная индексация стоимости услуг ЖКХ будет и в этом году, но с определёнными ограничениями: на
какие-тоуслуги повышение будет минимальным, а какие-тотарифы останутся неизменными.
НП «ЖКХ Контроль» опросило своих региональных экспертов о грядущем повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Оказалось, что многие регионы планируют не менять суммы в квитанциях. Правда, только на определённые услуги. К примеру, в Волгоградской области готовы не повышать цены на вывоз твёрдых коммунальных отходов, в Иркутской — на холодное и горячее водоснабжение, в Московской — на газоснабжение, в Нижегородской — на отопление. Это лишь несколько примеров, полный перечень намного больше.
— Сдерживание тарифов во многих регионах использовалось как дополнительная мера социальной поддержки людей, у которых в период пандемии упали доходы, — рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Возможно, нынешние решения региональных властей — это попытка более внимательно проанализировать финансовое состояние предприятий и подойти к повышению тарифов более дифференцированно.
Бывают ситуации, когда жильцам приходится платить больше не только за счёт планового роста тарифов, но и по вине управляющей компании. Встречаются и просто ошибки в расчётах.
— Если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги превышает размер установленного для соответствующего муниципального образования предельного индекса, то виновному выдают предписание об устранении нарушений. С этого момента в течение 15 рабочих дней размер платы должен быть изменён. В этом случае гражданину по его заявлению выплачивается компенсация, — рассказала Сбруи Иващенко.
Светлана Разворотнева напомнила, что существует жилищная субсидия нуждающимся, которая помогает оказывать адресную помощь без ухудшения условий ведения бизнеса. Что касается льгот на оплату услуг ЖКХ, то они устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне.
— Федеральным законодательством установлены скидки для семей погибших военнослужащих (60%), инвалидов всех групп и семей с
Как пояснил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев, в первую очередь скидку на коммуналку получат ветераны ВОВ, боевых действий, труда и тыла. Они могут оплатить 50% от суммы в квитанции. Также целый ряд льгот предусмотрен для пенсионеров.
Снизить расходы на коммунальные платежи могут и обычные потребители, для которых не предусмотрено никаких льгот. В частности, нужно выбрать способ оплаты без комиссии. Как вариант, перечислять платежи напрямую производителю услуг. Ещё один способ — выбрать банк, где можно оплачивать квитанцию без комиссии.
Также серьёзно сэкономить поможет установка многотарифных счётчиков. И, конечно же, не стоит забывать про возможность сделать перерасчёт, если вы долго не проживали в квартире. Например, оказались в больнице или уехали летом на дачу.