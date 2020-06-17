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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков в связи с опасениями, что рыба могла быть связана с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке Пекина «Синьфади», передает агентство Рейтер.

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Источник: РИА Новости

Ранее газета «Синьцзинбао» сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19. Данные сведения побудили крупные супермаркеты в Пекине убрать лосось со своих прилавков, отмечает агентство.

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«Сейчас мы не можем поставлять лосось в Китай, этот рынок закрыт», — сообщил агентству гендиректор норвежской компании Bakkafrost Реджин Якобсен. «Мы прекратили все продажи в Китай и ждем, когда ситуация прояснится», — заявил начальник отдела продаж и маркетинга компании Norway Royal Salmon Стейн Мартинсен. Как заявили в управлении по контролю качества продуктов питания Норвегии, доказательств того, что рыба могла быть заражена, нет. Компании Both Bakkafrost и Norway Royal Salmon сообщили, что протестировали сотрудников на COVID-19, все анализы были отрицательными.

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 — 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением — 12 бессимптомных носителей вируса.

В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.

Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
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