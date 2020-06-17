12:46 (мск), источник: РИА Новости
Израиль планирует открыть границы 1 августа
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На встрече с
По его словам, это станет возможным при условии имеющегося контроля над эпидемией коронавируса.
Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полетов и восстановление туризма на
«Внутренний туризм открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырех морях, — пояснил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами еще в августе».