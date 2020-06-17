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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Израиль планирует открыть границы 1 августа

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На встрече с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху впервые назвал возможную дату открытия границ для иностранных граждан, предположительно это 1 августа, сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

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Источник: AFP 2020

По его словам, это станет возможным при условии имеющегося контроля над эпидемией коронавируса.

Он также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полетов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

«Внутренний туризм открыт уже несколько недель. Израильтяне наслаждаются солнечной погодой и прекрасными пляжами на всех наших четырех морях, — пояснил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль. Мы очень пристально следим за эпидемиологической обстановкой в России и надеемся, что ситуация позволит возобновить авиасообщение между нашими странами еще в августе».

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