20:05 (мск), источник: Ведомости
Аэропорт Пулково станет первой российской базой лоукостера Wizz Air
С осени авиакомпания начнет полеты в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту.
Один из крупнейших европейских лоукостеров — венгерская Wizz Air в сентябре 2020 г. откроет операционную базу в петербургском аэропорту Пулково. Аэропорт станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32 в мире, говорится в сообщении Пулково.
С 18 сентября 2020 г. в режиме открытого неба авиакомпания запустит пять новых рейсов из Петербурга: по четыре рейса в неделю в Зальцбург и Копенгаген, а также по три рейса в Осло, Стокгольм и на Мальту.
Сейчас Wizz Air летает из «Пулково» в Будапешт, а ее английская «дочка» Wizz Air UK — в Лондон. В январе авиакомпания анонсировала запуск первых прямых рейсов в июне из
Пулково — первый и единственный российский аэропорт, где действует режим снятия ограничений для полетов из 30 европейских стран — иностранные авиакомпании могут летать в Петербург не только из страны своей регистрации. Такой режим действует с ограничениями: нельзя летать в те города, куда уже летают из
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Артем Гирш