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20:05 (мск), источник: Ведомости

Аэропорт Пулково станет первой российской базой лоукостера Wizz Air

С осени авиакомпания начнет полеты в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту.

Источник: Reuters

Один из крупнейших европейских лоукостеров — венгерская Wizz Air в сентябре 2020 г. откроет операционную базу в петербургском аэропорту Пулково. Аэропорт станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32 в мире, говорится в сообщении Пулково.

С 18 сентября 2020 г. в режиме открытого неба авиакомпания запустит пять новых рейсов из Петербурга: по четыре рейса в неделю в Зальцбург и Копенгаген, а также по три рейса в Осло, Стокгольм и на Мальту.

Минимальная цена билетов по новым направлениям составит 24,99 евро в одну сторону.

Сейчас Wizz Air летает из «Пулково» в Будапешт, а ее английская «дочка» Wizz Air UK — в Лондон. В январе авиакомпания анонсировала запуск первых прямых рейсов в июне из Санкт-Петербурга в Братиславу (4 раза в неделю) и Вильнюс (2 раза в неделю), с июля — в Бухарест и Софию (по 3 раза в неделю). Все эти направления являются уникальными, напрямую в эти города из Санкт-Петербурга никто не летает.

В январе начались продажи билетов по новым направлениям, но из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение с Россией приостановилось.
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Пулково — первый и единственный российский аэропорт, где действует режим снятия ограничений для полетов из 30 европейских стран — иностранные авиакомпании могут летать в Петербург не только из страны своей регистрации. Такой режим действует с ограничениями: нельзя летать в те города, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики. Поэтому для прямых перелетов будут закрыты Вена, Лондон, Милан, Рим, Париж, Ницца, Прага, Ларнака, Пафос, Барселона, Малага, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен. Также закрыты для полетов города ярко выраженного выездного туризма для россиян, например болгарские Бургас и Варна.

На пресс-конференции в Петербурге 20 января гендиректор Wizz Air Джозеф Варади заявлял, что если опыт будет успешным и на перелеты из Санкт-Петербурга будет спрос, Wizz Air готова запускать новые маршруты. Придя в свое время в Вену и Тель-Авив, компания за 3−4 года открыла полеты из каждого города примерно по 40 направлениям, подчеркивал он.

Артем Гирш

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