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01:56 (мск), источник: Газета.Ру

Собственные доходы регионов в апреле упали на 30%

Собственные доходы российских регионов в апреле в среднем сократились на 30% из-за падения нефтяных цен и введенных по всей стране карантинных ограничений. К такому выводу пришли ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ). При этом расходы регионов существенно выросли из-за практически двукратного увеличения расходов на медицину. «Газета.Ru» разбиралась, что это значит для региональной экономики России.

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Источник: Reuters

Несмотря на то, что за первые четыре месяца этого года консолидированные бюджеты регионов были исполнены с положительным балансом в 261 млрд рублей, угроза устойчивости всей региональной бюджетной системе растет. К такому выводу пришли ученые Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ в своем периодическом бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Один из самых тревожных факторов, угрожающих региональной бюджетной системе России, — падение их собственных доходов почти на 30% в апреле в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Ситуация усугубляется тем, что именно на апрель приходится пик налоговых выплат в России: помимо прочего, налоговые агенты уплачивают аванс по НДФЛ за первый квартал (касается ИП и тех, кто занимается частной практикой), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за март, треть НДС и торговый сбор за I квартал и многие другие сборы.

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По подсчетам аналитиков ВШЭ, поступления от налога на прибыль упали на 29%, от НДФЛ — почти на 20%, от налога на совокупный доход — на 40%, а от налога на имущество — на 44%. В беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Андрей Чернявский объяснил, что такие цифры свидетельствуют не только об очевидном результате остановки бизнеса, но и о падении реальной начисленной зарплаты — в случае с НДФЛ.

«Это также может свидетельствовать о росте безработицы, поскольку рынок труда всегда реагирует на кризисы подобным образом», — рассказал ученый. Причем, несмотря на постепенное снятие ограничений, число тех, кто лишился дохода, в стране продолжает расти.

За первые две недели июня число официально зарегистрированных безработных выросло на 16% и достигло 2,42 млн человек. Об этом Владимиру Путину рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Хуже всех

По расчетам ученых из ВШЭ, самая тяжелая ситуация с падением собственных доходов по регионам наблюдается в ЯНАО, Астраханской области и Республике Коми — там этот показатель упал примерно на 60% в сравнении с прошлогодним.

Заметно сократились доходы Татарстана, Башкортостана и Сахалинской области — примерно от 35 до 40%. Ученые из ВШЭ связывают это с падением мировых цен на углеводороды — нефть и газ.

Замыкают список «аутсайдеров» Москва, Хабаровский и Ставропольский края — у этих регионов падение собственных доходов в апреле немногим превысило 30%, что тоже выше, чем в среднем по России.

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С налогом на прибыль в некоторых регионах ситуация еще хуже. Так, в Республиках Тыва и Коми, а так же Краснодарском крае его поступление упало более чем на 80% в сравнении с прошлым годом.

В еще 11 регионах этот показатель снизился в промежутке от 60 до 80%. Среди таких регионов — Пермский край и Камчатка, Адыгея, Вологодская, Белгородская области. Эти показатели напрямую говорят о том, как в этих регионах чувствует себя местный бизнес.

Нужна помощь

В беседе с «Газетой.Ru» Андрей Чернявский из ВШЭ выразил мнение, что после снятия карантинных ограничений ситуация будет постепенно выправляться. Однако существенная проблема на данном этапе в том, что регионам необходимо финансировать не только запланированные ранее проекты, но и возникшие дополнительно в связи с пандемией.

Так, например, суммарные расходы на медицину в апреле выросли в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 210 млрд рублей.

Ученый пояснил, что без помощи со стороны федерального правительства полностью профинансировать все необходимые проекты регионы не смогут, и их придется оставить до лучших времен.

«Деньги, как правило, складываются в общий котел, поскольку регионы получают не только собственные доходы, но и дотации из федерального бюджета — так называемые трансферты. Среди них бывают и субвенции — субсидии, которые можно тратить только по прямому назначению», — рассказал Андрей Чернявский.

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Одна из инициатив, недавно принятых на уровне правительства — разрешить регионам не платить по бюджетным кредитам до конца этого года, а в период с 2021 по 2024 годы выплачивать только по 5% задолженности ежегодно. Соответствующее постановление, подписанное в начале мая премьером Михаилом Мишустиным, позволит регионам снизить долговую нагрузку, особенно учитывая, что суммарный объем бюджетных кредитов в стране, по данным Минфина, к началу мая вырос на 14% — с 876,8 млрд рублей до 1 трлн.

В «Центре развития» ВШЭ уверены, что в случае, если регионы-доноры самостоятельно решат все свои экономические проблемы, в этом году суммарный объем поддержки регионов за счет федерального центра должен составить не менее 1 трлн рублей.

В пользу необходимости прямой поддержки региональных бюджетов говорит еще и тот факт, что в середине мая Владимир Путин разрешил предприятиям из наиболее пострадавших от пандемии отраслей вообще не платить налоги за второй квартал этого года — все, кроме НДС, который относится к федеральным налогам.

В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь — за те месяцы, когда бизнес оказался и будет ещё находиться в сложной ситуации.
Владимир Путин

Это означает, что по итогам полугодия вполне вероятен очередной провал в статистике региональных доходов, а значит — и их бюджетах.

Александр Лесных

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