06:24 (мск), источник: Известия
Продуктовый баланс: россияне возвращаются к привычной модели потребления
Полная стабилизация спроса возможна после снятия всех ограничений, считают эксперты.
Спрос на продукты питания стабилизировался, россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления. Об этом «Известиям» сообщили представители крупного ритейла. Популярностью теперь пользуются свежие продукты, в первую очередь овощи и фрукты, а не товары с длительным сроком хранения, как прошедшей весной.
Окончательно к стандартной потребительской корзине россияне вернутся после полного снятия ограничений, связанных с пандемией, в том случае, если не будет новых негативных внешних факторов, говорят эксперты.
В июне покупатели фактически вернулись к привычной структуре потребления продуктов питания, зафиксировали торговые сети. Оно стало более сбалансированным, чем в марте, когда обеспокоенные распространением коронавируса люди делали запасы и сметали товары с полок. Как пояснили «Известиям» в
Изменение потребительских настроений касается и непродовольственных товаров, например декоративной косметики, на которую «Магнит» зафиксировал всплеск спроса в мае.
В «Ашане» наблюдают существенное увеличение числа клиентов и рост товарооборота в магазинах сети по сравнению с периодом самоизоляции. Большой популярностью пользуются овощи, фрукты, ягоды, что связано с жаркой погодой, сказали «Известиям» в торговой сети.
В «Ленте» отметили, что растут продажи товаров для дома, а также продуктов для приготовления еды, так как многие всё еще работают вне офисов.
В период повышенного спроса в условиях пандемии COVID-19 не менее 50% домохозяйств сформировали запасы более чем на 100 дней — речь о продуктах питания с длительными сроками хранения, а также замороженных мясе и птице. Это следует из материалов Минпромторга, которые были подготовлены к правительственному часу главы ведомства Дениса Мантурова в Госдуме 10 июня (документ есть у «Известий»).
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сказали, что в марте спрос на продукты длительного хранения и повседневного использования вырос на 300% по сравнению со стандартными объемами. Это обернулось для торговых сетей практически 50-процентным сокращением трафика в апреле. Как следствие, выручка ритейлеров упала.
Это отметили и в «Ленте»:
Возвращение потребительского поведения к традиционной модели заметили и в
Так, в заказах стали превалировать товары с коротким сроком хранения, например категория фреш (свежие фрукты, овощи, мясо). Доля таких продуктов выросла до 38%, хотя в середине марта она составляла лишь 26%.
В компании уточнили, что на фоне пандемии коронавируса потребность в
В ближайшее время потребление полностью может вернуться к модели доковидного периода, если негативные внешние факторы будут отсутствовать, а различные ограничения в связи с пандемией снимут совсем, отметили в «Магните».
Впрочем, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов сказал «Известиям», что окончательное возвращение потребления на докризисный уровень может затянуться
Ранее «Известия» писали, что в России резко сократились продажи имбиря и лимонов, которые пользовались бешеной популярностью у покупателей в период самоизоляции.
Евгения Перцева