Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Впервые представлен капсульный отель В Иране был представлен прототип капсульных отелей
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
06:24 (мск), источник: Известия

Продуктовый баланс: россияне возвращаются к привычной модели потребления

Полная стабилизация спроса возможна после снятия всех ограничений, считают эксперты.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:59 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 349 519+175 579
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось448 958+5 273
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 073 924+118 755
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

Спрос на продукты питания стабилизировался, россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления. Об этом «Известиям» сообщили представители крупного ритейла. Популярностью теперь пользуются свежие продукты, в первую очередь овощи и фрукты, а не товары с длительным сроком хранения, как прошедшей весной.

Читайте также
Роскачество: Продавцы начнут объявлять акции и скидки

Окончательно к стандартной потребительской корзине россияне вернутся после полного снятия ограничений, связанных с пандемией, в том случае, если не будет новых негативных внешних факторов, говорят эксперты.

Жизнь после ограничений

В июне покупатели фактически вернулись к привычной структуре потребления продуктов питания, зафиксировали торговые сети. Оно стало более сбалансированным, чем в марте, когда обеспокоенные распространением коронавируса люди делали запасы и сметали товары с полок. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе «Магнита», тогда россияне покупали в первую очередь гречку, рис, подсолнечное масло, тушенку, макароны, сахар и другие продукты с длительным сроком хранения. Теперь же снова востребованы овощи, фрукты, молочная продукция, свежее мясо и рыба.

При этом люди все еще реже, чем до эпидемии, ходят по магазинам, зато покупают больше товаров, так как вынуждены готовить и питаться дома, отметили в торговой сети.

Изменение потребительских настроений касается и непродовольственных товаров, например декоративной косметики, на которую «Магнит» зафиксировал всплеск спроса в мае.

В «Ашане» наблюдают существенное увеличение числа клиентов и рост товарооборота в магазинах сети по сравнению с периодом самоизоляции. Большой популярностью пользуются овощи, фрукты, ягоды, что связано с жаркой погодой, сказали «Известиям» в торговой сети.

Читайте также
Эксперты назвали товары, на которых россияне не планируют экономить

В «Ленте» отметили, что растут продажи товаров для дома, а также продуктов для приготовления еды, так как многие всё еще работают вне офисов.

В период повышенного спроса в условиях пандемии COVID-19 не менее 50% домохозяйств сформировали запасы более чем на 100 дней — речь о продуктах питания с длительными сроками хранения, а также замороженных мясе и птице. Это следует из материалов Минпромторга, которые были подготовлены к правительственному часу главы ведомства Дениса Мантурова в Госдуме 10 июня (документ есть у «Известий»).

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сказали, что в марте спрос на продукты длительного хранения и повседневного использования вырос на 300% по сравнению со стандартными объемами. Это обернулось для торговых сетей практически 50-процентным сокращением трафика в апреле. Как следствие, выручка ритейлеров упала.

Это отметили и в «Ленте»: из-за активного марта в I квартале 2020-го ритейлер зафиксировал рост продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Позже трафик в сети снизился, а количество товаров в корзине увеличилось, такой тренд продолжился до конца весны.

В АКОРТ напомнили, что, согласно официальной статистике, оборот розничной торговли в апреле 2020 года составил 2,1 трлн рублей, что на 23,4% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Свежесть на первом месте

Возвращение потребительского поведения к традиционной модели заметили и в онлайн-магазинах. Как сказала «Известиям» менеджер по связям с общественностью компании «Утконос онлайн» Юлия Володяева, с начала мая по сравнению с мартом и апрелем нынешнего года спрос на продукты стабилизировался. Планирование покупок стало носить более системный характер, а покупатели вернулись к привычной корзине продуктов.

Так, в заказах стали превалировать товары с коротким сроком хранения, например категория фреш (свежие фрукты, овощи, мясо). Доля таких продуктов выросла до 38%, хотя в середине марта она составляла лишь 26%.
Юлия Володяева

В компании уточнили, что на фоне пандемии коронавируса потребность в онлайн-заказах продуктов существенно возросла: для многих это стало единственной возможностью получить все необходимое. Но в июне посещаемость онлайн-площадки снизилась почти в два раза по сравнению с первой половиной апреля. Представитель ритейлера добавила, что такой процесс в принципе характерен для летнего периода. Возможно, в связи с отменой режима самоизоляции имеющиеся объемы продаж также снизятся, хотя и незначительно. Но привычка покупать продукты в интернете у людей останется, подчеркнули в «Утконос онлайн».

Читайте также
«Вдвое больше голодных стало на улице»

В ближайшее время потребление полностью может вернуться к модели доковидного периода, если негативные внешние факторы будут отсутствовать, а различные ограничения в связи с пандемией снимут совсем, отметили в «Магните».

Впрочем, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов сказал «Известиям», что окончательное возвращение потребления на докризисный уровень может затянуться из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения. Например, по прогнозам аналитиков ВЭБ, во II квартале они могут упасть на 17,5%. Соответственно, полного восстановления уровня потребления даже продуктов первой необходимости мы, возможно, не увидим еще несколько месяцев, отметил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что в России резко сократились продажи имбиря и лимонов, которые пользовались бешеной популярностью у покупателей в период самоизоляции.

Евгения Перцева

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Скоро с помощью: Минтруд усилит поддержку людей с синдромом бабочки
Со всем пылом: почему в российских городах горит деревянная застройка
Коронавирус COVID-19: главные события 17 июня
Названы самые коррупционные российские регионы
Болтон: Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
На латексных перчатках заработали миллиарды долларов
Бюджетный кризис: доходы регионов упали катастрофически
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Редкое явление
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 268
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 149
Лето, рынок. 115
Кино
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в аварии, произошедшей в центре Москвы
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Либералы" против самой возможности россиянам решать самим – а ты?
Дети
Беременная Липницкая раскрыла личность отца будущего ребенка Фигуристка поделилась подробностями личной жизни
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь