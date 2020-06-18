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05:18 (мск), источник: Известия

На ковиде не экономят: больницы увеличили траты на лекарства на 40%

Закупки противовирусных препаратов выросли в семь с половиной раз.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:34 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
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Скончалось7 478+194
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Выздоровело304 342+10 036
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Источник: Известия

Российские больницы в апреле потратили на закупку лекарств на 40% больше средств, чем в марте. Это следует из материалов DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». В первую очередь рост связан с наращиванием запаса противовирусных препаратов, в том числе используемых против симптомов COVID-19. Наиболее дорогостоящими оказались закупки средства лопинавир+ритонавир — оно используется в терапии ВИЧ-инфицированных, но также было рекомендовано для больных новым коронавирусом. Кроме того, главврачи заказали вдвое больше онкопрепаратов. Апрельский запас еще не потрачен, полагают аналитики, но объем закупок по итогам мая-июня, скорее всего, тоже будет выше обычного уровня.

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Дорогая пандемия

В апреле больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в марте, когда госпитальные закупки оценивались в 15,9 млрд рублей, зафиксировали аналитики DSM Group. Если сравнивать с апрелем прошлого года, прирост составил 25% (в четвертом месяце 2019-го больницы приобрели лекарств почти на 18 млрд рублей).

В натуральном выражении госпитальные закупки в апреле составили 39 млн упаковок. Это только на 19% больше мартовского показателя (32,7 млн пачек). Разница может объясняться приобретением упаковок большего объема, предпочтением более дорогих препаратов или сочетанием этих двух факторов. Если же сравнивать закупки в натуральном выражении с апрелем прошлого года, когда больницы приобрели 52,5 млн упаковок лекарств, в этом году наблюдается снижение на 26%.

40-процентный рост расходов на приобретение препаратов в больницы произошел в основном за счет увеличения объемов закупок противовирусных и противоопухолевых средств.

Первых больницы купили почти в 7,5 раза больше (на 644%), чем в марте. Расходы увеличились на 3,2 млрд — до 3,7 млрд рублей. Значительная доля от этой суммы пришлась на препарат — лидер по закупкам: лопинавир+ритонавир. Это средство используется в терапии ВИЧ-инфицированных, но также было рекомендовано и для больных новым коронавирусом.

В апреле больницы потратили на него 812 млн рублей, а месяцем ранее — только 250 тыс. рублей.

По отношению к апрелю 2019-го расходы выросли на 56%, тогда было потрачено почти 519 млн рублей.

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Что касается препаратов для лечения онкозаболеваний, их закупки выросли почти вдвое (на 95%), до 5,6 млрд рублей.

«Известия» направили запрос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, из средств которого финансируется приобретение лекарств.

Больницы готовили запасы препаратов для лечения заразившихся коронавирусом и в ожидании большого всплеска заболеваемости значительно нарастили закупки, отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Можно предположить, что лекарства были приобретены «с запасом» и не были быстро израсходованы полностью, считает он. Тем не менее, скорее всего, по итогам как минимум мая и июня закупки все еще будут выше обычного уровня, спрогнозировал эксперт.

Также быстро нарастить запас противовирусных препаратов позволило изменение системы госзакупок. Поскольку распространение нового коронавируса носит чрезвычайный характер, это обстоятельство непреодолимой силы, разъяснил Минфин в конце марта.

В таких случаях закон о госзакупках разрешает заказчикам закупать товары и услуги у единственного поставщика без конкурса, если другие способы требуют больше времени.

Делать закупки, необходимые в связи с распространением COVID-19, можно у единственного поставщика, если введен режим повышенной готовности. Иначе из-за долгих процедур есть риск не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию.

Запас не только от COVID

Можно предположить, что в момент закупки большую часть лопинавира+ритонавира планировалось использовать для лечения больных коронавирусом, однако вряд ли теперь он будет применяться только так, считает завотделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В зарубежной специализированной литературе уже появлялись сообщения о неэффективности препарата против COVID-19. Тем не менее ничто не мешает использовать закупленный запас медикаментов для лечения ВИЧ-инфицированных.
Вадим Покровский

В последней версии временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции лопинавир+ритонавир включен в перечень препаратов, которые могут быть использованы в терапии.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Однако в документе есть оговорка, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах его применения (а также фавипиравира, гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина и др.) не позволяют сделать однозначный вывод об эффективности или неэффективности. Поэтому применение спорных препаратов «допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Наращивание запасов онкопрепаратов на фоне пандемии может удивить, однако это абсолютно оправданно, отметил, в свою очередь, экс-глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин.

— Действительно, плановое лечение практически по всем направлениям остановили, но ведь с раком, как правило, речь о жизни и смерти. Наращивание же закупок может быть связано с множеством факторов. В том числе — с желанием главврачей сделать запасы, пока эти и без того дорогостоящие препараты не поднялись в цене после скачка курса валют, опасениями перебоев в поставках из-за изоляции, — пояснил эксперт.

Как сообщали «Известия», некоторые регионы начали наращивать закупки противовирусных средств еще в феврале. Почти треть от всех приобретенных в стране лекарств для облегчения симптомов COVID-19 пришлась на больницы пяти самых «запасливых» субъектов. Это Москва (10,6% от закупок по всей стране), Московская и Свердловская области (6,5 и 5% соответственно), Санкт-Петербург (4,6%) и Иркутская область (3%).

Анна Ивушкина

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