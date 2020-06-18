13:31 (мск), источник: Life.ru
Всемирно известная компания Uncle Ben’s заявила о ребрендинге на фоне протестов в США
Производитель намерен отказаться от логотипа с изображением чернокожего мужчины.
Бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, принадлежащий корпорации Mars, поменяет логотип с изображением афроамериканца. Такое решение руководство приняло на фоне протестов, которые уже несколько недель проходят во всём мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе в США. В компании считают, что это поможет избавиться от расовых предрассудков, сообщает NBC News:
Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнёров в борьбе за социальную справедливость.
Протесты начались после того, как в США грубо задержанный полицейскими афроамериканец Джордж Флойд скончался от удушения. Это стало причиной массовых беспорядков во многих штатах страны. Позже протестные акции начались и в других странах. Митингующие по всему миру уничтожают памятники личностям, которые