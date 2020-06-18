«Люди выйдут из кризиса более бедными». Россияне в апреле потеряли пятую часть заработка
Средняя зарплата россиян после вычета подоходного налога в апреле 2020 года снизилась до 26,1 тысячи рублей. Это сокращение на 21,9% по сравнению с мартом 2020 года, когда средний заработок составил 33,4 тысячи рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06 8726
6.06 8855
7.06 8984
8.06 8985
9.06 8595
10.06 8404
11.06 8779
12.06 8987
13.06 8706
14.06 8835
15.06 8246
16.06 8248
17.06 7843
18.06 7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06 144
6.06 197
7.06 134
8.06 112
9.06 171
10.06 216
11.06 174
12.06 183
13.06 114
14.06 119
15.06 143
16.06 193
17.06 194
18.06 182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06 8057
6.06 8708
7.06 5343
8.06 3957
9.06 11709
10.06 10386
11.06 8367
12.06 8220
13.06 5271
14.06 5409
15.06 4489
16.06 9767
17.06 10036
18.06 9621
5.0618.06
Инфицировано8 384 043+169 472
5.06 126678
6.06 83041
7.06 157125
8.06 119134
9.06 108124
10.06 132360
11.06 109408
12.06 166545
13.06 136924
14.06 134338
15.06 127191
16.06 119602
17.06 139492
18.06 175538
5.0618.06
Скончалось449 695+4 842
5.06 5150
6.06 3436
7.06 4843
8.06 3023
9.06 3781
10.06 5050
11.06 4629
12.06 5494
13.06 4347
14.06 4250
15.06 3356
16.06 3489
17.06 6823
18.06 5269
5.0618.06
Выздоровело4 102 111+118 462
5.06 63842
6.06 131417
7.06 72701
8.06 55087
9.06 152488
10.06 92266
11.06 69133
12.06 95976
13.06 87035
14.06 77668
15.06 68295
16.06 99609
17.06 83487
18.06 120295
5.0618.06
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Источник:РИА "Новости"
«Большинство людей выйдут из кризиса более бедными, чем были до его начала», — отмечается в исследовании.
Источник:Русская служба Би-би-си
Эксперты проанализировали данные по сбору налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается с зарплаты каждого работника, и сопоставили объем зарплатного фонда с данными по численности занятых в стране и отдельных регионах.
В конце марта на фоне эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил, что с 30 марта до 3 апреля россияне не будут работать. В результате, как рассчитывали власти, удастся минимизировать контакты и сдержать распространение коронавируса. Впоследствии режим нерабочих дней продлевался. О его окончании Путин сообщил 12 мая.
При этом, по президентскому указу, все работодатели должны были выплачивать сотрудникам зарплату. Власти поэтапно вводили меры поддержки, но, как отмечали эксперты, эти меры зачастую работали со сбоями и были доступны не всем нуждающимся предпринимателям.
Например, омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов отмечал, что программа льготных кредитов бизнесу на зарплаты заработала с опозданием. С критикой в адрес банков, которые неохотно выдавали кредиты, выступал глава минэкономразвития Максим Решетников.
К тому же меры поддержки были недостаточны, отмечается в исследовании FinExpertiza: «Не имея возможности платить зарплаты, многие предприятия начали вынужденно прибегать к оптимизации расходов».
Из-за спада выручки компании начали отправлять сотрудников в частично неоплачиваемые отпуска и снижать премии, отмечает директор Финансового центра Сколково — РЭШ Олег Шибанов.
«Государственные меры поддержки, безусловно, помогают бизнесу в момент кризиса. Но их размер не настолько велик, чтобы значительно повлиять на зарплаты», — говорит он.
В Москве обвал почти на треть
В результате средняя зарплата снизилась. По регионам это снижение было разным. В 42 субъектах зарплаты упали на 20% и более, в 18 регионах — на 25% и более, в отдельных субъектах зарплаты обвалились на треть.
По данным исследования, сильнее всего зарплаты снизились в следующих десяти регионах (все данные приведены после вычета подоходного налога):
Удмуртия, на 35% до 12,5 тыс. рублей
Владимирская область, на 34% до 13,8 тыс. рублей
Пермский край, на 33% до 16,3 тыс. рублей
Тюменская область, на 32% до 21,9 тыс. рублей
Кабардино-Балкария, на 31% до 6,3 тыс. рублей (такой низкий уровень средней белой зарплаты может свидетельствовать о высокой доле неформальной занятости и росте скрытой безработицы, отмечается в исследовании)
Сахалинская область, на 30% до 56,1 тыс. рублей
Санкт-Петербург, на 30% до 39,6 тыс. рублей
Татарстан, на 30% до 17 тыс. рублей
Оренбургская область на 30% до 15,8 тыс. рублей
Москва, на 29% до 69,4 тыс. рублей
В сообщении подчеркивается, что речь идет только о «белых» зарплатах. В России довольно распространена практика «серых» зарплат, когда работодатель платит часть заработка официально, а еще часть — «в конверте», снижая таким образом налоговые и социальные выплаты. «Вероятно, что в сегменте теневой экономики заработки упали еще более существенно», — отмечают эксперты.
Олег Шибанов добавляет, что зарплаты — это только половина общего дохода россиян. Вторая половина — доходы от предпринимательской деятельности, депозитов и сдачи имущества в аренду — тоже может существенно пострадать. В итоге, даже когда зарплаты вернутся на прежний уровень вместе с восстановлением экономики, доходы россиян в целом могут все равно упасть, считает экономист.
«Быстрого восстановление экономики я бы не ожидал. Большинство прогнозов говорит о том, что мы вернемся на старые уровни деловой активности только в 2022 году», — отмечает Шибанов.
Росстат еще не публиковал данные по зарплатам за апрель. На данный момент доступны только сведения за первый квартал. По итогам этого периода реальные начисленные зарплаты россиян, то есть зарплаты до вычета подоходного налога с поправкой на инфляцию, выросли на 6,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года.
Номинальная начисленная зарплата в первом квартале, по данным Росстата, составила 48,4 тысячи в месяц.