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21:06 (мск), источник: Ведомости

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.

Источник: Reuters

ФАС допускает сговор на рынке бензина, так как накануне цена топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до рекордного уровня за всю историю наблюдений.

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По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г. Разница цен на Аи-95 и Аи-92 также достигла исторического предела — около 7000−8000 руб., писал «Интерфакс». Стоимость этого вида топлива растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%, отмечало агентство.

Стоимость бензина на бирже растет в результате быстро восстанавливающегося спроса после отмены ограничений в России, введенных из-за распространения коронавируса. Сейчас в стране продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также запрет на импорт топлива.

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