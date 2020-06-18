21:06 (мск), источник: Ведомости
ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
ФАС допускает сговор на рынке бензина, так как накануне цена топлива на
По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу составила 56 700 руб. за тонну. Предыдущий рекорд в 56 300 руб. за тонну был зафиксирован в 2018 г. Разница цен на Аи-95 и Аи-92 также достигла исторического предела — около 7000−8000 руб., писал «Интерфакс». Стоимость этого вида топлива растет без перерывов с середины апреля. За этот период цена увеличилась более чем на 50%, отмечало агентство.
Стоимость бензина на бирже растет в результате быстро восстанавливающегося спроса после отмены ограничений в России, введенных