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08:24 (мск), источник: ТАСС

Глава МВФ допустила позитивные изменения в мировой экономике после пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса нанесло серьезный ущерб мировой экономике, но, возможно, что в процессе восстановления в ней произойдут позитивные изменения. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной журналом Time.

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Источник: Reuters

Говоря об экономическом ущербе от распространения вируса в мире, она отметила: «Это действительно небывалый кризис». Как подчеркнула Георгиева, «170 стран завершат 2020 год в условиях, когда их экономики будут меньше, чем в начале года». Вместе с тем она констатировала, что «кризис предоставляет уникальную возможность».

«Для восстановления экономики нам придется активно принимать меры налогово-бюджетного стимулирования, — пояснила директор-распорядитель МВФ. — У нас есть возможность сделать так, чтобы после этого мир стал более экологически чистым».

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Георгиева подчеркнула, что для этого нужно инвестировать в те сферы, которые обеспечивают экономический рост «при низком уровне выбросов углекислого газа». Кроме того, по словам главы фонда, восстановление экономики возможно осуществлять таким образом, чтобы это способствовало искоренению «бедности и неравенства».

«Мы можем сделать так, чтобы это было великое возрождение», — сказала Георгиева. Она отметила, что при принятии мер по стимулированию экономики следует «уделять внимание небольшим и средним компаниям, предотвратить массовое банкротство среди них».

Глава МВФ констатировала, что «цифровая отрасль определенно выиграла» в условиях пандемии. По словам Георгиевой, в связи с этим следует рассмотреть возможность изменения структуры налогообложения компаний, которые работают в этой сфере.

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