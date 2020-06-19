В ФАС оценили возможный рост цен на фоне второй волны COVID-19

«Ситуация с ценами стабилизировалась, жалоб на цены практически нет. Что касается второй волны — определенные риски есть, но я бы не стал их преувеличивать, и мы в состоянии их купировать», — цитирует его «РИА Новости».
Представитель ФАС выразил надежду, что граждане за период пандемии могли убедиться, что ни один товар не пропал с полок магазинов, и выразил надежду, что в будущем россияне это учтут.
«Они закупились продуктами на несколько месяцев вперед, а потом продукты дешевели и лежали на полках, но их никто не покупал по более низкой цене, потому что уже всё закупили. Надеюсь, что граждане учтут опыт первой волны и не будут сметать товары с полок как в прошлый раз», — сказал Тенишев.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции в России возрос спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности — на крупы, макароны, товары личной гигиены, а также на продукты, предположительно обладающие противовирусным эффектом, — имбирь, лимон и чеснок. К концу марта ажиотаж прекратился. После введения режима самоизоляции в регионах поменялось и потребительское поведение: граждане стали реже ходить в магазины и больше покупать товары в интернете.
13 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, что чеснок, лимоны и мед укрепляют иммунитет, но не играют существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Накануне глава ведомства Анна Попова заявила о наличии рисков возвращения коронавируса осенью. По ее словам, в стране идет подготовка к этому.
Готовиться ко второй волне эпидемии призывал и президент России Владимир Путин. Со ссылкой на отечественных и зарубежных специалистов он отмечал, что еще одна вспышка COVID-19 в стране может произойти в