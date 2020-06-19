ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%

В сообщении на сайте регулятора указано, что снижение ключевой ставки поможет удержать инфляцию в районе 4%. Показатель пришлось опускать из-за режима коронавирусных ограничений в России и мире.
По данным на 15 июня годовая инфляция составила около 3,1%. В ЦБ предполагают, что рост цен замедлится благодаря тому, что рубль в последние месяцы укрепился. Однако экономическая активность всё ещё под ударом из-за продления режима ограничений.
«Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие ограничительных мер в мае—июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса», — говорится в сообщении.
ЦБ сохранил прогноз годового падения ВВП на 4−6% и ожидание «восстановительного роста» экономики в 2021—2022 годах. Регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение примут, основываясь на финансовых показателях в стране. Следующее заседание намечено на 24 июля.