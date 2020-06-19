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19:07 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Цены на билеты пошли на спад

Стали ли москвичи бронировать места на рейсы после отмены режима самоизоляции.

Источник: Reuters

Цены на перелеты по России этим летом резко упали. Самый дешевый рейс из Москвы на июль сейчас стоит меньше 1 тыс. руб. в одну сторону, подсчитали в OneTwoTrip. В курортный город, например, Минеральные Воды, можно добраться меньше чем за 2 тыс. руб.

О других бюджетных направлениях рассказала пресс-секретарь OneTwoTrip Елена Шелехова: «Самыми недорогими будут полеты в Калугу и Псков — это меньше 1 тыс. руб. В Санкт-Петербург — порядка 1,5 тыс., Петрозаводск и Мурманск — 1,4 тыс. руб. — это в одну сторону».

Что касается курортных направлений, если рассмотреть вылет из Москвы, то дешевле всего будет отправиться в Краснодар и Анапу — 1,6 тыс. руб., в Минеральные Воды цена билета составляет 1,7 тыс. руб. Порядка 2 тыс. руб. стоит перелет Сочи — Геленджик. Симферополь — 3,5 тыс. руб. Пока цены не повышаются. Есть даже тенденция к их понижению.
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По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян собирается провести отпуск дома или на даче. Поехать на Черное море планируют 6% граждан, в Крым — 5%. Москвичи стали активно бронировать билеты на российские курорты, как только мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Tutu.ru Наталья Анисимова: «9 и 10 июня мы зафиксировали резкий скачок спроса на курортные города. Например, количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

Если в целом смотреть на данные по забронированным билетам из российских городов на три летних месяца, то видно, что путешественники активнее всего планируют поездки на июнь.

70% тех, кто куда-либо купил билет на лето, полетят именно в июне. С чем это связано? С тем, что многие путешественники все еще аккуратно строят планы.

Средний чек на перелеты по России летом в 2020 снизился на 18%, если говорить о билетах в одну сторону, и почти на 30%, если говорить о билетах туда-обратно.

В то время как авиабилеты дешевеют, цены на проживание на российских курортах растут, пишет The Bell. Размещение в отелях и частном секторе в России подорожало в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом. Выросли цены в Крыму, Краснодарском крае, в городах Золотого кольца, на Алтае и в Иркутске. А вот краткосрочная аренда в Москве и Санкт-Петербурге стала доступнее на 20%.

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