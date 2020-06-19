19:07 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Цены на билеты пошли на спад
Стали ли москвичи бронировать места на рейсы после отмены режима самоизоляции.
Цены на перелеты по России этим летом резко упали. Самый дешевый рейс из Москвы на июль сейчас стоит меньше 1 тыс. руб. в одну сторону, подсчитали в OneTwoTrip. В курортный город, например, Минеральные Воды, можно добраться меньше чем за 2 тыс. руб.
О других бюджетных направлениях рассказала
Что касается курортных направлений, если рассмотреть вылет из Москвы, то дешевле всего будет отправиться в Краснодар и Анапу — 1,6 тыс. руб., в Минеральные Воды цена билета составляет 1,7 тыс. руб. Порядка 2 тыс. руб. стоит перелет Сочи — Геленджик. Симферополь — 3,5 тыс. руб. Пока цены не повышаются. Есть даже тенденция к их понижению.
По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян собирается провести отпуск дома или на даче. Поехать на Черное море планируют 6% граждан, в Крым — 5%. Москвичи стали активно бронировать билеты на российские курорты, как только мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Tutu.ru Наталья Анисимова: «9 и 10 июня мы зафиксировали резкий скачок спроса на курортные города. Например, количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.
Если в целом смотреть на данные по забронированным билетам из российских городов на три летних месяца, то видно, что путешественники активнее всего планируют поездки на июнь.
70% тех, кто
Средний чек на перелеты по России летом в 2020 снизился на 18%, если говорить о билетах в одну сторону, и почти на 30%, если говорить о билетах
туда-обратно.
В то время как авиабилеты дешевеют, цены на проживание на российских курортах растут, пишет The Bell. Размещение в отелях и частном секторе в России подорожало в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом. Выросли цены в Крыму, Краснодарском крае, в городах Золотого кольца, на Алтае и в Иркутске. А вот краткосрочная аренда в Москве и