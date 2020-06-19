Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 июняОтмена рабства в США, появление Монетного устава в России и другие события этого дня
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
8Умер Михаил Кокшенов
20:35 (мск), источник: Ведомости

Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2%

Зарплаты россиян в реальном выражении (с учетом инфляции) за апрель 2020 г. снизились на 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте.

Источник: Reuters

Это первое падение реальных зарплат с июля 2016 года, следует из данных Росстата.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Среднемесячная номинальная зарплата в апреле увеличилась на 1% годовых и составила 49 306 руб. Но если сравнивать показатель апреля с мартом, то зарплата снизилась на 3,5%.

На апрель пришелся объявленный президентом России Владимиром Путиным период нерабочих дней. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, падение реальных располагаемых доходов людей составит 3,5% вместо 3,8%, а зарплат — на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%.

Уровень безработицы, по данным Росстата, в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Общая численность безработных в России в мае 2020 г. увеличилась по сравнению с апрелем на 227 000 тысяч человек и составила 4,5 млн. По оценкам Минэкономразвития, уровень безработицы вырастет с 4,6% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г. Сокращение числа занятых в экономике прогнозируется на 800 000 человек.

 «Тинькофф мобайл» вернул абонентам бесплатный доступ к Telegram
«Норникель» потратит на проверку объектов около 13 млрд рублей за два года
Коронавирус COVID-19: главные события 19 июня
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Лукашенко прокомментировал свои отношения с Путиным
Немецкий фотограф показал, какой видит Россию (фото)
Названы места, где в России можно будет увидеть затмение
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Истребители РФ перехватили самолет США (видео) Военные безостановочно патрулируют воздушные границы страны
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 281
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 212
Второй вопрос знатокам -- 166
Лето. Дача. 155
Кино
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова Актер заявил, что никогда больше не будет испытывать к публике уважения
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
В России годами добивались этого в Конституции: зарплаты и пенсии
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 307
Выговорится, услышать мнения со стороны... 178
Про уборку 135
Имел ли право продавец в магазине потребовать от меня снять маску? 125
Леди
Навка и Смехова устроили девичник с Семенович Смотри новое фото звезд.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь