20:35 (мск), источник: Ведомости
Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2%
Зарплаты россиян в реальном выражении (с учетом инфляции) за апрель 2020 г. снизились на 2% в годовом выражении после роста на 5,9% в марте.
Это первое падение реальных зарплат с июля 2016 года, следует из данных Росстата.
Среднемесячная номинальная зарплата в апреле увеличилась на 1% годовых и составила 49 306 руб. Но если сравнивать показатель апреля с мартом, то зарплата снизилась на 3,5%.
На апрель пришелся объявленный президентом России Владимиром Путиным период нерабочих дней. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, падение реальных располагаемых доходов людей составит 3,5% вместо 3,8%, а зарплат — на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%.
Уровень безработицы, по данным Росстата, в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Общая численность безработных в России в мае 2020 г. увеличилась по сравнению с апрелем на 227 000 тысяч человек и составила 4,5 млн. По оценкам Минэкономразвития, уровень безработицы вырастет с 4,6% в 2019 г. до 5,7% в 2020 г. Сокращение числа занятых в экономике прогнозируется на 800 000 человек.