18:30 (мск), источник: РБК
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
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По его словам, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.
Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.
Сергей Амбарцумян подтвердил РБК, что участвовал в выплате залога, уточнив, что он выступал лично, как физическое лицо. «Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это не правильно», — пояснял Амбарцумян свое решение участвовать в выплате залога.
РБК направил запрос в
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Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год.
Ему, в частности, вменяли разгон протестных акций по результатам выборов президента, в ходе которого погибли несколько человек. Кочаряна затем несколько раз освобождали и снова арестовывали. В июле прошлого года Конституционный суд приостановил дело против него. Сам Кочарян в 2018 году связывал свое уголовное преследование с «личной расправой».