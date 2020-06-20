Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
28В Москве отменен режим самоизоляции
18:30 (мск), источник: РБК

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

Представитель экс-президента Армении Роберта Кочаряна сообщил РБК, что залог внесли президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян, а также АФК «Система».

Источник: РИА "Новости"

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены. Об этом РБК рассказал источник, близкий к окружению бывшего главы государства. Представитель экс-президента Виктор Согомонян подтвердил РБК эту информацию.

По его словам, залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

Кочарян входит в совет директоров «Системы» с 2009 года. Представитель компании Сергей Копытов подтвердил РБК, что она решила принять участие в выплате залога, установленного в отношении независимого директора корпорации Роберта Кочаряна судебными органами Армении. Согомонян отметил, что основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков лично не вносил деньги, залог выплатила компания как юридическое лицо.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Сергей Амбарцумян подтвердил РБК, что участвовал в выплате залога, уточнив, что он выступал лично, как физическое лицо. «Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это не правильно», — пояснял Амбарцумян свое решение участвовать в выплате залога.

РБК направил запрос в пресс-службы «Ташира» и группы компаний «Монарх», а также обратился за комментарием к Геннадию Степаняну.

Апелляционный суд Армении удовлетворил 18 июня ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под стражи под залог. Бывший президент находится в медицинском центре «Измирлян», где по решению суда от 29 мая должен оставаться до окончания пандемии коронавируса.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год.

В 2018 году его арестовали из-за обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году.

Ему, в частности, вменяли разгон протестных акций по результатам выборов президента, в ходе которого погибли несколько человек. Кочаряна затем несколько раз освобождали и снова арестовывали. В июле прошлого года Конституционный суд приостановил дело против него. Сам Кочарян в 2018 году связывал свое уголовное преследование с «личной расправой».

Читайте также
 Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Умер подавший в суд против Путина экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
В России за сутки выявлено менее 8000 заразившихся коронавирусом
Ушел из жизни автор песни «На заре»
Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Улицы Москвы «превратились» в реки (видео)
В ЮАР на берег вынесло гигантского кальмара
ЦСКА играет с «Зенитом» в матче РПЛ (трансляция)
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 355
Источник раздражения 181
Разница в возрасте 180
Как же я себя ненавижу 178
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Новости партнеров
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Нацисты держат Украину в страхе. Массовые избиения отрезвили украинцев
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь