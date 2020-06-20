Москва возвращается к речной навигации

Пассажирская навигация по
Заказать экскурсию по одному из самых популярных речных маршрутов от Устьинского моста до Киевского вокзала и обратно или, например, посмотреть салют с борта теплохода — еще одно летнее развлечение станет доступным для жителей в этот вторник.
Гендиректор «Мосфлота» Дмитрий Фролов в беседе с «Ъ FM» пояснил, что москвичи только начинают интересоваться прогулками по воде. А спрос на корпоративы или школьные выпускные, которые часто проводятся на теплоходах, в этому году не велик.
«Ультрафиолетовые лампы ставим, обработки всех поверхностей каждые два часа, социальная дистанция. Разлиновку делаем лентами по всем площадям теплоходов. Корпоративов очень мало, в основном частные мероприятия, небольшие. Возвраты очень большие по выпускным. Конечно, есть переносы у
Слабый интерес родителей старшеклассников к торжественным речным прогулкам продюсер агентства праздников «Князевъ» Сергей Князев объясняет сдвигом дат предстоящих госэкзаменов. Тем более что общероссийский выпускной вечер состоится 27 июня онлайн. В Минпросвещения разъяснили, что торжества в привычном формате, только с учетом требований Роспотребнадзора, могут пройти после ЕГЭ. Тем не менее, по словам Сергея Князева, активное бронирование банкетов на теплоходах уже идет, в основном пока планируют свадьбы и корпоративы:
«Мы уже обсуждали тему того, чтобы не завышали цену, как только откроется навигация. Нас услышали, поэтому цена приемлемая на аренду таких корабликов, и сейчас уже пошла волна заказов на июль, на середину августа, до середины сентября идет бронирование банкетоходов, даже мест отдыха».
С выпускными мы ожидали, что пойдут к нам и начнут бронировать, но
что-товот не вижу. А основной поток заказов — это свадьбы, скорее выездные регистрации — первая волна. И она, пожалуй, самая горячая сейчас. Вторая волна — это корпоративные праздники. Если и есть заявки сейчас, то их немного.
Со вторника будут ждать гостей и в
Перенос летнего сезона серьезно отразился на заработке компаний, отмечает управляющий Royal Yacht Club Moscow Илья Мири. По его наблюдениям, за апрель и май по сравнению с прошлым годом спрос упал в
«Было нелегко, потому что, несмотря на то, что в принципе можно было ходить, очень многие люди
Кстати, возобновляет работу и канал имени Москвы, а это значит, что постепенно начнет оживать рынок речных круизов. Тем более что большинство желающих от своих планов
Как рассказали «Ъ FM» круизные компании, одним из требований к пассажирам станет так называемое письмо здоровья, которое подтверждает, что турист не контактировал с болеющими COVID-19. Его подписывают в первый день круиза. Если