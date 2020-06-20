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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Москва возвращается к речной навигации

Будут ли востребованы путешествия на судах.

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Источник: Кокошкин Константин / Коммерсантъ

Пассажирская навигация по Москве-реке открывается с опозданием в два месяца. Со вторника в городе возобновится регулярное сообщение водного транспорта. Как готовятся принимать гостей теплоходы и речные трамваи? И с какими ограничениями могут столкнуться пассажиры? Об этом — Владислав Викторов и Ольга Сергиенко.

Заказать экскурсию по одному из самых популярных речных маршрутов от Устьинского моста до Киевского вокзала и обратно или, например, посмотреть салют с борта теплохода — еще одно летнее развлечение станет доступным для жителей в этот вторник.

Прогуляться вечером на трамвайчике по Москве-реке можно будет с рядом ограничений: экипаж встретит гостей в масках и перчатках, поверхности на судне будут обрабатываться каждые два часа, а пассажирам измерят температуру на входе.
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Гендиректор «Мосфлота» Дмитрий Фролов в беседе с «Ъ FM» пояснил, что москвичи только начинают интересоваться прогулками по воде. А спрос на корпоративы или школьные выпускные, которые часто проводятся на теплоходах, в этому году не велик.

«Ультрафиолетовые лампы ставим, обработки всех поверхностей каждые два часа, социальная дистанция. Разлиновку делаем лентами по всем площадям теплоходов. Корпоративов очень мало, в основном частные мероприятия, небольшие. Возвраты очень большие по выпускным. Конечно, есть переносы у каких-то классов. Остаток — где-то 30% от тех заказов, которые были зимой. В июне обычно спрос раз в пять-шесть больше, чем сейчас. То же самое с продажей билетов на речные прогулки. 24 числа будет салют к параду Победы, и спрос, конечно, пока не радует. Хотя мы опустили цены, на некоторые прогулки процентов на 20», — рассказал Фролов.

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Слабый интерес родителей старшеклассников к торжественным речным прогулкам продюсер агентства праздников «Князевъ» Сергей Князев объясняет сдвигом дат предстоящих госэкзаменов. Тем более что общероссийский выпускной вечер состоится 27 июня онлайн. В Минпросвещения разъяснили, что торжества в привычном формате, только с учетом требований Роспотребнадзора, могут пройти после ЕГЭ. Тем не менее, по словам Сергея Князева, активное бронирование банкетов на теплоходах уже идет, в основном пока планируют свадьбы и корпоративы:

«Мы уже обсуждали тему того, чтобы не завышали цену, как только откроется навигация. Нас услышали, поэтому цена приемлемая на аренду таких корабликов, и сейчас уже пошла волна заказов на июль, на середину августа, до середины сентября идет бронирование банкетоходов, даже мест отдыха».

С выпускными мы ожидали, что пойдут к нам и начнут бронировать, но что-то вот не вижу. А основной поток заказов — это свадьбы, скорее выездные регистрации — первая волна. И она, пожалуй, самая горячая сейчас. Вторая волна — это корпоративные праздники. Если и есть заявки сейчас, то их немного.
Сергей Князев
продюсер агентства праздников «Князевъ»

Со вторника будут ждать гостей и в яхт-клубах. Хотя владельцы судов могли отправиться в плавание еще в конце апреля, к примеру, забронировать прогулочный катер было нельзя.

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Перенос летнего сезона серьезно отразился на заработке компаний, отмечает управляющий Royal Yacht Club Moscow Илья Мири. По его наблюдениям, за апрель и май по сравнению с прошлым годом спрос упал в два-три раза. Восстановлению помешает еще и тот фактор, что некоторые клиенты не смогут вернуть свои суда с зимних стоянок из других стран, поясняет Илья Мири:

«Было нелегко, потому что, несмотря на то, что в принципе можно было ходить, очень многие люди из-за мер предосторожности не делали этого. Сейчас наблюдается высокий спрос, люди потянулись к воде. 1 мая начинается летний сезон в яхт-клубах. В мае и в середине апреле людей, которые в это время в прошлом году стояли здесь, было в два-три раза больше. Серьезный спад произошел, сейчас нагоняем. Многие за границу теперь не могут попасть, поэтому стремятся быть на воде в том или ином формате. Мы, в свою очередь, как яхт-клуб, цены не меняем, то есть стоимость участия и в регатах, и в тренировках осталась прежней. Если говорить про маленькие катера до 10 м, то это где-то в районе 10−15 тыс. руб. в час. Если это моторная яхта 15−17 м, то 25−35 тыс. руб. в час».

Кстати, возобновляет работу и канал имени Москвы, а это значит, что постепенно начнет оживать рынок речных круизов. Тем более что большинство желающих от своих планов из-за пандемии не отказываются.

По данным Ассоциации туроператоров России, 80% клиентов круизных компаний готовы переносить даты или, если будет нужно, поменять теплоход.

Как рассказали «Ъ FM» круизные компании, одним из требований к пассажирам станет так называемое письмо здоровья, которое подтверждает, что турист не контактировал с болеющими COVID-19. Его подписывают в первый день круиза. Если все-таки кто-то из пассажиров заболевает, то его размещают в санитарном боксе.

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