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11:25 (мск), источник: ТАСС

Личное состояние россиян за 20 лет выросло в 16 раз

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жители РФ в период с 1999 по 2019 год увеличили объем частного финансового состояния в 16 раз. Об этом сообщается в результатах исследования кoнсалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Источник: РИА "Новости"

Так, по оценке аналитиков, в 1999 г. объем частных состояний в РФ составлял $0,1 трлн, а к 2019 г. поднялся до $1,6 трлн. При этом в период с 2014 г. по 2019 г. состояние граждан увеличивалось на 11,7% в год, отмечается в исследовании (увеличение с $0,9 трлн до $1,6 трлн).

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«55,8% совокупных объемов частных состояний в 2019 г. принадлежат миллионерам. Наибольшей долей совокупных объемов частных состояний владеет сегмент 100 млн+ в 2019 г. Ожидается, что сегмент 0,25 млн — 1 млн будет расти самыми быстрыми темпами, 5,2% в год», — говорится в результатах исследования.

Эксперты ожидают, что в период с 2019 г. по 2024 г. рост объемов личных финансовых состояний замедлитcя. При реализации сценария «быстрого oтскока» после пандемии и распространения коронавируса совокупное богатство граждан РФ будет увеличиваться на 6,1% в год и к 2024 г. составит $2,2 трлн, в случае «медленного восстановления» — на 4,8%, до $2 трлн. При «долговременном ущербе» рост составит 3,8% в год, к 2024 г. состояния россиян составит $1,9 трлн.

Как уточняется, в исследовании совокупный объем состояний определяется как финансовые состояния в собственности взрослых людей (18+). Нефинансовые элементы (например, недвижимость, золото в монетах и слитках) исключается. Объем состояний граждан РФ разделяется на 6 сегментов: розничный — $0−0,25 млн, обеспеченный — $0,25−1 млн, нижний подсегмент состоятельного сегмента — $1−5 млн и $5−20 млн, верхний подсегмент состоятельного сегмента — $20−100 млн, сверхсостоятельный сегмент — более $100 млн.

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