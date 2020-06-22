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12:11 (мск), источник: РБК

Нассим Талеб: «Почти все сторонники биткоина — полные идиоты»

Экономист уверен, что криптосообщество не способно разбираться в нюансах экономики дальше «печений с предсказаниями».

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Источник: AP 2020

Почти все сторонники биткоина — идиоты, заявил экономист и автор бестселлера «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб. Он поспорил с блокчейн-евангелистом Джакомо Зукко. По словам Зукко, Талеб прославился благодаря идеям «антихрупкого локализма и требования идти на риск». Однако теперь финанист оправдывает центральное планирование, которое проводят бюрократы и политики, не берущие на себя никаких рисков.

«Биткоин хорош как идея, но почти все его сторонники — полные идиоты, которые не понимают нюансов, кроме печений с предсказаниями», — ответил Талеб.

В декабре прошлого года он заявил, что сила первой криптовалюты заключается в невозможности ее контроля. По словам экономиста, финансовые пирамиды могут использовать цифровые деньги для обмана. Но это не так критично, как правительство или банковская система, которые утратили доверие, отметил писатель.

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