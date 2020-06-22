12:11 (мск), источник: РБК
Нассим Талеб: «Почти все сторонники биткоина — полные идиоты»
Экономист уверен, что криптосообщество не способно разбираться в нюансах экономики дальше «печений с предсказаниями».
Почти все сторонники биткоина — идиоты, заявил экономист и автор бестселлера «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб. Он поспорил с
«Биткоин хорош как идея, но почти все его сторонники — полные идиоты, которые не понимают нюансов, кроме печений с предсказаниями», — ответил Талеб.
В декабре прошлого года он заявил, что сила первой криптовалюты заключается в невозможности ее контроля. По словам экономиста, финансовые пирамиды могут использовать цифровые деньги для обмана. Но это не так критично, как правительство или банковская система, которые утратили доверие, отметил писатель.