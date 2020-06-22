Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя

По его словам, работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста.
Значимыми факторами при трудоустройстве являются также доверие работодателя к диплому образовательной организации и опыт работы по специальности, отметил Платыгин, уточнив, что это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть выпускников в период обучения работали по профессии.
«При этом высокие требования предъявляются и к личным качествам соискателя. Опрос экспертов рынка труда позволил создать портрет успешного соискателя-выпускника. Оказалось, что большинство работодателей выше всего оценивают способность молодого специалиста к приобретению необходимых навыков в достаточно короткие сроки и рабочую дисциплину», — сказал Платыгин.