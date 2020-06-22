Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая «Рука Бога» в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
28В Москве отменен режим самоизоляции
13:24 (мск), источник: РИА Новости

Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие опыта работы и доверие к диплому, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Источник: РИА Новости

По его словам, работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста.

Значимыми факторами при трудоустройстве являются также доверие работодателя к диплому образовательной организации и опыт работы по специальности, отметил Платыгин, уточнив, что это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть выпускников в период обучения работали по профессии.

«При этом высокие требования предъявляются и к личным качествам соискателя. Опрос экспертов рынка труда позволил создать портрет успешного соискателя-выпускника. Оказалось, что большинство работодателей выше всего оценивают способность молодого специалиста к приобретению необходимых навыков в достаточно короткие сроки и рабочую дисциплину», — сказал Платыгин.

Безработица и коронавирус
 Лукашенко заявил о предотвращении 'Майдана' в Белоруссии
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Почта России объяснила, почему женщине выдали пенсию мелочью
В Крыму начался «сезон смерчей» (видео)
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
На полюсе холода температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Здоровье
Раскрыт секрет жизни до 100 лет Его озвучили американские ученые.
Hi-Tech
Зачем нужны эти странные цилиндры на кабеле Часто встречаются на HDMI-кабелях
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 339
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 255
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 232
Никогда мир не станет прежним. 117
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
34-летнюю Ольгу Бузову поздравляют с беременностью В сети решили, что артистка беременна первенцем
Леди
Алла Пугачева надела блузку с глубоким декольте на встречу с другом Примадонна очаровала поклонников.
Новости партнеров
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь