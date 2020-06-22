Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая «Рука Бога» в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
50В Сети выбрали самые красивые фото года
16:36 (мск), источник: ТАСС

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Mail.ru Group подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

В случае одобрении заявки первые торги пройдут в ближайшие недели.

В марте совет директоров Mail.ru Group одобрил проведение листинга на Мосбирже. В компании ожидали, что торги начнутся в течение первого полугодия 2020 года. При этом предполагается, что листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, учитывая, что компания не торгуется на российской бирже, важно, чтобы пользователи сервисов компании из РФ также имели доступ к торгам. Кроме того, листинг на Мосбирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы, а также расширить базу инвесторов. Кроме того, компания рассчитывает на включение в новые фондовые индексы.

Сейчас акции Mail.ru Group торгуются на Лондонской бирже, IPO на ней холдинг провел в 2010 году. В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и «МФ Технологии» (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.

 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски до зимы
США показали постановочное фото переговоров с участием России
На Украине раскрыли размер взятки за закрытие дела Байденов
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Кот вернулся домой через три года после побега (фото)
Глава отдела полиции в Курской области задержан за госизмену
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Россияне «скупают» AliExpress. Потрачены миллиарды С ослаблением карантина люди снова начинают активно покупать товары
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 344
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 261
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 233
Никогда мир не станет прежним. 128
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Телеведущая Марина Ким станет многодетной мамой Звезда не может скрывать интересное положение.
Леди
Высоцкая без макияжа и в нарядном платье смутила фанатов Пользователи сети пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь