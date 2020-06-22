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15:29 (мск), источник: Известия

В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

Все наиболее популярные туристические направления России, закрытые из-за пандемии коронавируса, откроются в начале июля. Об этом в понедельник, 22 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

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Источник: Известия

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводят слова Догузовой в пресс-службе Ростуризма.

Она отметила, что главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для российских граждан.

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Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стартовые цены на туристические пакеты с авиаперелетом из Москвы на период 1—4 июля оказались на 30% ниже, чем годом ранее.

По данным АТОР, самыми популярными направлениями отдыха у жителей страны этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эпидемию коронавируса стимулом развития внутреннего туризма.

Межрегиональный туризм в России, как сообщил замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко, планируется запустить с 1 июля, карантин для приезжающих из других регионов отменят.

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