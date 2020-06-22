В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений России

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводят слова Догузовой в
Она отметила, что главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для российских граждан.
Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стартовые цены на туристические пакеты с авиаперелетом из Москвы на период
По данным АТОР, самыми популярными направлениями отдыха у жителей страны этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.
На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эпидемию коронавируса стимулом развития внутреннего туризма.
Межрегиональный туризм в России, как сообщил замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко, планируется запустить с 1 июля, карантин для приезжающих из других регионов отменят.