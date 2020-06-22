17:56 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
ТАСС, 22 июня.
Голикова отметила, что тема сложная, так как средний уровень заработной платы очень разнится от региона к региону. «Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] — это много? Это мало», — сказала
Согласно данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2019 года составила 47 867 рублей. В первом квартале 2020 года она выросла до 48 390 рублей.
Голикова также сослалась на данные ФНС, отметив, что число россиян, получающих «очень высокие зарплаты», невелико. По данным Росстата, в 2019 году только 7,1% работающих граждан получали более 100 тыс. рублей в месяц, в том числе у 6,3% заработок не превышал 250 тыс. рублей.