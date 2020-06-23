Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

«Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО “Ингосстрах” продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», — указано в сообщении.
В ближайшие дни офис организации в Москве прекратит свою работу, офис в
ТАСС направил запрос в страховую компанию.
«Ника», работавшая на рынке последние 27 лет, занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока: Оби и Иртышу, Енисею, Амуру. Продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки.