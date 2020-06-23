14:05 (мск), источник: Газета.Ру
После снятия ограничений россияне начали скупать туристические путевки
В июне отмечается значительный рост спроса на туристические путевки после резкого спада в
По данным аналитиков, только за неделю — с 8 по 15 июня — рост составил 172%. Это связано со снятием большинства ограничительных мер по передвижению в крупных городах России и открытием туристического сезона в южных регионах страны.
При этом 15 июня стало пиковым днем по покупкам путевок: рост оборота составил 468% по сравнению с первым днем месяца.
«Позитивная динамика говорит о возобновлении спроса на туристические путевки, преимущественно за счет российских южных курортов», — считает директор по развитию
Однако он добавил, что для возвращения к докризисным показателям потребуется еще много времени — предпосылок для быстрого восстановления отрасли пока нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем работы ресторанного бизнеса в столице достиг 65% от уровня до пандемии.