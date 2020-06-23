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13:53 (мск), источник: Life.ru

Коммунальное лето. Как компенсировать отключение горячей воды

Отключение горячей воды для среднестатистического россиянина, проживающего в многоквартирном доме, давно стало ежегодным летним испытанием.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в большинстве регионов России плановое отключение горячей воды из-за пандемии коронавируса и длительного режима изоляции перенесли на более поздний срок, но не отменили. Каждый год люди гадают: выполнят ли коммунальщики свои обещания по срокам профилактики или снова подачу воды задержат и что тогда делать? В этих вопросах разобрался Лайф.

Когда и на сколько отключат в этом году?

О том, что воду временно отключат, граждан должны оповещать не менее чем за десять дней до факта отключения, это закреплено в п. «б» ст. 117 «Правил предоставления коммунальных услуг…» (Постановление Правительства РФ № 354), и вот эту норму коммунальщики обычно исполняют.

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Более того, в большинстве регионов есть специальное информирование через городские порталы. В крайнем случае управляющая компания (УК) просто повесит объявление на подъезд с указанием конкретных дат начала отключения. А вот с возобновлением подачи горячей воды иногда возникают проблемы.

По закону сезонное отключение горячей воды должно длиться не дольше 14 дней, это положение продублировано в двух нормативных актах — в «Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003) и в «Гигиенических требованиях…» (Постановление главного санитарного врача РФ № 20 от 07.04.2009). Но нередко коммунальщики нарушают эти сроки.

В этих случаях на жалобы жителей они отвечают, что потребовались дополнительные ремонтные работы, о которых заранее известно быть не могло, то есть задержка в подаче воды связана не с «профилактикой», а в связи с работами по «капитальному и текущему ремонту» — мол, потерпите, скоро всё исправим.

Добро пожаловаться

Если желания терпеть нет, то коммунальщиков можно поторопить, и для этого есть вполне законные основания. Следует знать, что горячую воду сверх сроков, связанных с профилактикой, могут отключать не более чем на: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно; 24 часа при аварии на тупиковой магистрали (п. 1 Приложения № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг…»). И на каждый этот случай должен быть соответствующий акт с указанием причин аварий и планом необходимых работ.

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Любой потребитель коммунальных услуг имеет право на получение полной и достоверной информации от своей УК о проведённом капитальном и прочем ремонте (ст. 33 к «Правилам предоставления коммунальных услуг…»), при этом, согласно ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания несёт ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и (или) выполнение работ.

Поэтому с письменной жалобой на коммунальщиков стоит обратиться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Как правило, этого достаточно для ускорения завершения «ремонта», о котором заявляет нерасторопная УК.

Ведь в случае установления факта отсутствия подачи воды без законных оснований управляющая компания может ответить и рублём.

Кто платит если воды нет?

Согласно закону (ст. 153 ЖК РФ), граждане обязаны ежемесячно вносить плату за потребление горячей и холодной воды в соответствии с показаниями счетчиков. Если потребления нет, то и денег отдавать не надо.

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Эксперты настоятельно рекомендуют перекрывать горячую воду на время отключения, чтобы счётчик не наматывал лишние кубометры по более высокой цене. Но что делать, если воду в срок не дали? Пока компетентные органы рассматривают жалобы, кто и за что должен платить.

На этот вопрос отвечает раздел II Приложения № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг…», согласно которому, если потребители не получили горячую воду вовремя или в её поставке были длительные перебои, они могут претендовать на перерасчёт размера платы в сторону её уменьшения (за каждый час перебоев на 0,15 процента размера платы) вплоть до полного освобождения от оплаты такой ненадлежащей услуги. А за каждый час подачи горячей воды с температурой ниже 60 °C оплата уже потреблённой воды производится по тарифу как за холодную воду, так как это нарушает ещё и санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.1.4.2496−09). С таким положением согласен и Верховный суд РФ (решение от 31.05.2013 № АКПИ13−394).

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