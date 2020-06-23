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14:28 (мск), источник: Интерфакс

Нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Нефть на физическом рынке дорожает в Европе на фоне сокращения предложения со стороны России, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты Bloomberg. Если этот уровень сохранится до конца месяца, он станет минимальным с 2008 года.

Сокращение поставок происходит на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, которая призвана ликвидировать излишек предложения на нефтяном рынке.

Премия Urals к Brent на прошлой неделе составляла более $2 за баррель — максимум с 2015 года — по сравнению со скидкой примерно в $4,5 в апреле.

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«Рынок, похоже, находится в процессе активного восстановления», — отмечает аналитик JBC Energy GmbH Ойген Линделл.

Он отметил, что сокращение добычи крупнейшими производителями и рост спроса — «это то, что необходимо рынку для сокращения запасов и восстановление равновесия».

Как сообщает Bloomberg, нефтяной спрос в Италии, Испании, Франции и Великобритании в последние недели растет на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Снижение предложения основных сортов, включая Urals, вызвало рост цен и на другие сорта. Стоимость североморской нефти на прошлой неделе повысилась на фоне необычайного роста закупок французской Total, которая является крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компанией.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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